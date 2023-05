﻿Heizung tauschen? Schornsteinfeger Stefan Bolln rät lieber zu kleinen Schritten

Kiel. Wo immer Schornsteinfegerinnen und -feger in diesen Tagen auch hinkommen – überall sind sie mit derselben Frage konfrontiert: Was wird angesichts des umstrittenen geplanten Gebäudeenergiegesetzes der Bundesregierung aus meiner alten Heizung? Am Donnerstag traf sich in Kiel der Landesinnungsverband, und mit dabei war auch Stefan Bolln aus Barmstedt. Er ist seit Kurzem Vorsitzender des Bundes-Energieberaterverbands GIH.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Bolln, Sie sind nicht nur Verbandsvorsitzender beim Bundesverband GIH, sondern auch immer noch Bezirksschornsteinfegermeister. Was sagen Sie Menschen mit einer alten Ölheizung, die sich wegen des geplanten Gebäudeenergiegesetzes Sorgen machen?

Ich gucke mir erst einmal ihre Heizung an. Wenn die Heizung läuft, dann läuft sie. Never change a winning team. Und oftmals kann man eine Heizung mit einfachen Mitteln reparieren. Meine Antwort hängt nicht von der Heizung ab, sondern vor allem vom Gebäude.

Was meinen Sie damit?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn ein Fernwärmenetz vorhanden wäre, könnte man sich dort anschließen. Aber das ist leider keine Lösung für alle, auch nicht überall in Kiel und schon gar nicht für den ländlichen Raum. Bei alten Gebäuden muss ich schauen, wie ich mit meinen in aller Regel begrenzten finanziellen Mitteln möglichst viel erreichen kann – zum Beispiel, indem ich die oberste Geschossdecke und die Kellerdecke dämme und indem ich Fenster erneuere und Heizkörper austausche. Auch durch die Haustür geht oft viel Wärme verloren. Wenn man das alles gemacht hat, schaut man sich seinen Wärmebedarf noch einmal an. Stottert die Heizung tatsächlich, dann ist es an der Zeit, den Wärmeerzeuger zu wechseln.

Schornsteinfeger Bolln: „Man könnte Fossil erst einmal gegen Fossil tauschen“

Könnte man noch immer eine Erdgasheizung nehmen?

Ja, man könnte Fossil erst einmal gegen Fossil tauschen. Viele Anbieter bieten Tarife für Erdgas an, dem 15 Prozent Biogas beigemischt sind. Aber, und jetzt wird es wichtig: Das Geld, das Sie sparen, müssen Sie in die Ertüchtigung der Hülle Ihres Hauses stecken. Niedrige Heiztemperaturen und wenig Wärmeverluste sind das Ziel. Ich empfehle, zunächst die wenigen Räume zu optimieren, in denen man sich am häufigsten aufhält: das Wohnzimmer und auch das Bad. In der Küche habe ich den Herd, da bewege ich mich, da sind ein zugiges Fenster oder ein alter Heizkörper nicht ganz so tragisch.

Und was ist mit einer Wärmepumpe?

Wärmepumpen werden in den nächsten Jahren im Preis sinken. Aber die Wärmepumpe ist nicht die Lösung für alles, die Fernwärme ist nicht die Lösung für alles. Aber jede Kilowattstunde, die ich einspare, indem ich die Gebäudehülle verbessere, ist super. Die ersten Zentimeter Dämmung bringen am meisten. Es muss also nicht immer der hohe KfW-Standard sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie empfehlen kleine Schritte?

Ja klar, Stück für Stück, wie der Geldbeutel es hergibt. Eines steht fest: Die Energiepreise werden weiter steigen.

Regionale Kreditinstitute und KfW-Bank müssen Fördermittel und Kleinkredite organisieren

Sie haben in dieser Woche Kredite unter 50 000 Euro gefordert.

Ganz genau, und das bitte zu einem geringen Zinssatz. Warum bekomme ich für einen Kredit über 150 000 Euro eine hohe staatliche Förderung und zugleich einen Zinssatz von deutlich unter einem Prozent eingeräumt, aber keinen Kredit zu 8000 Euro? Das ist die Aufgabe von regionalen Kreditinstituten mit der Bundesförderbank KfW und der Bundesregierung: Sie müssen Fördergeld und Kleinkredite organisieren.

In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Haben die Betriebe überhaupt die personelle Kapazität, um die vielen Heizungen umzurüsten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gucken Sie sich mal die Anzahl der Neubaugenehmigungen an. Wir erleben einen Einbruch von 90 Prozent. Was jetzt noch gebaut wird, ist das, was vor zwei, drei Jahren geplant, genehmigt und finanziert wurde. Die Handwerker orientieren sich wieder zurück in den Altbaubestand. Nicht in jedem Betrieb gibt es Personalmangel. Die Lage wird sich in der zweiten Jahreshälfte entspannen.

Lesen Sie auch

Was halten Sie überhaupt von den Plänen der Bundesregierung, dass neu eingebaute Heizungen ab 2024 bis zu 65 Prozent klimaneutral sein müssen?

Meine Tochter ist zwölf. Für sie ist es grandios, was gerade passiert. Wenn sie groß ist, werden wir deutlich weniger fossile Energie verbrauchen, müssen deutlich weniger importieren, und die Energie ist auf einmal erneuerbar und kommt aus Deutschland.

Legt Ihr Berufsstand in 25 Jahren die schwarze Berufskleidung ab, weil keine Heizung mehr rußt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt auch heute Kollegen, die mit Berufskleidung und Zylinder an Gasheizungen arbeiten. Gasheizungen rußen nicht. Aber ein bisschen Tradition sollte man sich bewahren. Und auch in 25 Jahren werden wir nicht vollständig fossilfrei sein, da sollten wir uns keiner Illusion hingeben.

KN