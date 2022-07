Obwohl die Heizungsbau-Branche in Schleswig-Holstein bereits eine Bugwelle an Aufträgen vor sich herschiebt, heizt die Politik die Nachfrage immer weiter an. Der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) empfohlene hydraulische Abgleich an Gasheizungen etwa läuft ins Leere – dafür fehlen schlichtweg die Kapazitäten.

Laut Heizungsbauer Tim Rehder aus Kiel stoßen derzeit zu viele Probleme in seiner Branche aufeinander: Lieferschwierigkeiten der Industrie, Fachkräftemangel und stetiges Anheizen der Nachfrage durch die Politik in Land und Bund.

Kiel. Wer sich jetzt dafür entscheidet, seine Gas- oder Ölheizung gegen eine moderne, umweltschonendere und wegen der steigenden Energiepreise auf Dauer günstigere Technik zu ersetzen, der hat schlechte Karten. Die Nachfrage ist so groß, dass die Fachbetriebe in Schleswig-Holstein kaum noch neue Aufträge annehmen können. „Ich muss sechs bis sieben Kunden pro Tag abweisen“, berichtet etwa Tim Rehder, Geschäftsführer der Kieler Firma Rehder Heizungsbau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rehder hat bereits vor Monaten zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Mit einem Vermerk auf der Firmen-Homepage bittet er Interessenten, sich gar nicht erst bei ihm zu melden. „Wir sind derart ausgelastet, dass wir leider für 2022 keine Kapazitäten mehr frei haben“ steht dort. Auch von Anfragen für spätere Installationstermine bitte er abzusehen.

Heizungsbranche: Politik puscht die Nachfrage und sprengt damit den Markt

Kaufleuten tut es weh, Kunden abzuweisen. Tim Rehder besonders, denn er würde gern mehr Wärmepumpen, Fotovoltaikanlagen oder Holzpellets-Heizungen installieren. Doch Fachkräftemangel und Lieferengpässe machen seinem Betrieb mit 18 Mitarbeitern in Gaarden-Süd einen Strich durch die Rechnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zudem wird die Nachfrage gerade derart von der Politik gepuscht – das sprengt den Markt“, so Rehder. Die Regierung wolle immer weitere Schippen bei der Umstellung auf erneuerbare Energien drauflegen, dabei müsse sie doch eigentlich wissen, dass das Handwerk bereits seit Langem eine enorme Zahl an Aufträgen vor sich herschiebe.

Lesen Sie auch

Nicht nur Tim Rehder geht es so. Deshalb empfanden viele seiner Berufskollegen es als befremdlich, als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zuletzt zum hydraulischen Abgleich an Gasheizungen riet, um an dem wertvollen Energieträger zu sparen. Dafür sind einfach keine Kapazitäten vorhanden, melden gleich mehrere Betriebe in Kiel und Umgebung auf Nachfrage.

Und wenn, dann nur eingeschränkt. „Für unsere Bestandskunden schaffen wir das bis Herbst“, sagt etwa Helge Jensen, Obermeister der Kieler Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit eigenem Betrieb in Suchsdorf. Allerdings nur, wenn die vorhandenen Heizungsventile so modern sind, dass sie sich einstellen lassen. So sei man nicht auf Material angewiesen, sagt Jensen.

Heizungsbauer: „Neukunden nehmen wir nicht mehr an“

„Neukunden nehmen wir nicht mehr an“, sagt Jensen weiter. Beim Eckernförder Fachbetrieb Solarteam Ostsee mit 16 Beschäftigten ist es ähnlich. „Neukunden könnte ich frühestens einen Termin im März 2023 anbieten“, sagt Thomas Lewe. Bei langjährigen Klienten sei der Abgleich bereits mit großer Sicherheit in der Vergangenheit vorgenommen oder zumindest angeboten worden. „Für uns ist das selbstverständlich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So einfach, wie es bei Minister Habeck klingt, ist der hydraulische Abgleich nicht. Dabei müssen Tim Rehder zufolge alle Heizkörper eines Gebäudes mit regulierbaren Thermostatventilen ausgestattet werden. Diese werden dann jeweils auf die Größe des Heizkörpers eingestellt, damit sie optimal von der Heizpumpe versorgt werden können.

Lesen Sie auch

Dazu wird vorher berechnet, wie viel Durchfluss nötig ist. Die Kosten variieren nach Aufwand. Thomas Lewe nennt ein Beispiel: Bei einer neuen Heizungsanlage mit elf Heizkörpern falle eine Pauschale von 245 Euro plus Mehrwertsteuer an. Das sei allerdings auch förderfähig. „Deshalb müssen unsere Monteure das auch alles vernünftig dokumentieren“ – ebenfalls ein Zeitfaktor.

Je nach Gebäude und Nutzerverhalten lassen sich Lewe zufolge mit einem Abgleich im Höchstfall acht bis zwölf Prozent des Gasverbrauches einsparen. Was jedoch nichts bringt, wenn den Abgleich niemand vornehmen kann. „Wir sind am Limit und für die nächsten 16 Monate ausgebucht. Über den hydraulischen Abgleich brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten“, sagt Tim Rehder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das führt im Winter ins absolute Chaos, selbst wenn Gas aus Russland fließt“

Er müsse den Kunden erklären, dass das nicht so eben nebenbei gehe. „Politik beschließt oder empfiehlt und lässt den Endverbraucher damit allein.“ In der Situation, in der sich das Handwerk befinde, könne die Nachfrage nicht noch weiter angetrieben werden. „Wir haben in Deutschland ein Defizit von 70.000 Heizungsbauern. Nicht zuletzt, weil die Schulpolitik jahrelang darauf hingearbeitet hat, dass alle studieren müssen.“ Dabei sei der Fachkräftemangel nicht überraschend gekommen. „Darüber reden wir seit Jahren.“

Lesen Sie auch

Jetzt kämen noch die Lieferschwierigkeiten der Industrie dazu. Das bestätigt Thomas Lewe. Er habe zum Beispiel gerade eine Wärmepumpe bestellt, die die Monteure im November installieren sollen. Angekündigt sei sie nun für Mai 2023. „Unser Problem ist auch, dass wir kein Fachpersonal bekommen. Wir könnten jetzt locker weitere sechs Mitarbeiter langfristig einstellen, es sind aber keine zu finden.“

Tim Rehder sieht schwarz, weil damit zu viele Schwierigkeiten aufeinandertreffen. „Das führt im Winter ins absolute Chaos, selbst wenn Gas aus Russland fließt. Wer dann einen Defekt an der Heizung hat, wird es schwer haben, jemanden zu finden, der das behebt.“ Weniger die Klimaziele seien in der nächsten Zeit das Problem. „Stattdessen müssen wir zusehen, dass die grundlegende Versorgung aufrechterhalten bleibt.“