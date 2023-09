Heizungsgesetz: Harsche Kritik aus Schleswig-Holstein

Kiel/Berlin. Klarheit für Millionen Hauseigentümer und Mieter: Das Heizungsgesetz kommt. Am Freitag wurde es nach kontroverser Debatte mit 399 Ja-Stimmen, 275 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen vom Deutschen Bundestag in Berlin verabschiedet. Es sieht im Kern vor, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen klimafreundlicher zu machen. Dafür soll jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Für Bestandsbauten soll eine kommunale Wärmeplanung Dreh- und Angelpunkt sein.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigte sich erleichtert über die Entscheidung. Nach monatelangem Tauziehen könne nun Ruhe in die Debatte einkehren. In Schleswig-Holstein fielen die Reaktionen dagegen zwiegespalten aus. Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) betonte, dass nun die eigentliche Arbeit erst losgehe: „Ich appelliere an alle Akteure, bei der Umsetzung der Wärmewende mehr Schwung und Teamgeist an den Tag zu legen als die Bundesregierung bei der Verabschiedung dieses Gesetzes.“ Der frühere Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) lobte dagegen, dass die Liberalen im Bund verhindert hätten, dass mancher Hausbesitzer und Mieter „in den Ruin“ getrieben würde. „Geld wird das Ganze trotzdem kosten – die Energiewende gibt es nun einmal nicht zum Nulltarif.“

Heizungsgesetz: Harsche Kritik von der Wohnungswirtschaft in SH

Andreas Hein, Energieexperte der CDU-Landtagsfraktion, äußerte sich sehr viel kritischer: „Murks wird auch durch Beschließen nicht besser.“ Es fehle nach wie vor an Details, und das Gesetz setze falsche Anreize. Auch Ulrik Schlenz, Vorstand der Wankendorfer Baugenossenschaft, die mit 8300 Wohnungen insbesondere in Kiel und den Kreisen Plön und Segeberg zu den größten Wohnungsunternehmen im Land zählt, monierte die Unschärfe des Gesetzes: „Wir sind frustriert, weil unklar ist, ob und wie hoch die Förderung beim Austausch der Heizungen ist. Und: Leider besteht nicht die Möglichkeit, Öl- durch Gasheizungen zu ersetzen.“

Auch Andreas Breitner, Direktor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen, fand deutliche Worte: „Das Gesetz ist eine einzige große Enttäuschung für die sozialen Vermieter. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde durch ein Gesetz so viel Vertrauen in die Politik und die Demokratie verspielt.“ Vermietern würden hohe finanzielle Lasten aufgebürdet. Hunderte Millionen Euro müssten investiert werden. „Das ist Geld, das für die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen fehlt – sowohl im Bestand als auch im Neubau.“

Klimawende: Schleswig-Holstein soll die Kommunen beim Wärmenetz unterstützen

Alexander Blažek, Chef des Eigentümerverbands Haus & Grund, appellierte ans Land, die Kommunen bei Planung und Ausbau der Wärmenetze zu unterstützen: „Das können sie finanziell nicht alleine stemmen.“ Das Land solle sich ein Beispiel an Dänemark nehmen. Dort seien 75 Prozent der Haushalte an Wärmenetze angeschlossen.

