Suche nach Erdbeben-Opfern in Hatay: „Ab dem dritten Tag habe ich mich an den Tod gewöhnt“

Hatay. An Tag drei nach dem Erdbeben, so erzählt Serdar Kurtoglu, zieht er den neunten Toten aus den Trümmern seiner Stadt Antakya. Er packt ihn, wie die vorigen acht, in einen Leichensack, zieht den Reißverschluss zu, bringt ihn weg. Doch etwas ist anders. Da ist nichts mehr, kein Gefühl, keine Trauer, keine Tränen. Kurtoglu, 36 Jahre alt, der schon viel gesehen hat in seinem Leben, nur eben noch nicht den Tod, fragt sich an diesem Tag das erste Mal: „Mann, Serdar, wo ist dein Herz?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Monate später hadert Kurtoglu noch immer mit diesem Moment. 23 Menschen hat er seit dem Beben Anfang Februar geborgen, 15 davon tot. Doch das Gefühl kam nicht zurück: „Ab dem dritten Tag habe ich mich an den Tod gewöhnt.“ Der Geoingenieur „funktioniert“ in seiner neuen, tragischen Rolle, schläft in den ersten sechs Tagen nach der Naturkatastrophe nur fünf Stunden, weil er seinen vermissten Freund unter den Trümmern eines benachbarten Hauses vermutet. Immer wieder: suchen, finden, Leichensack – weiter. Serdar Kurtoglu, aufgewachsen in Deutschland, erst mit 20 Jahren fürs Studium in die Türkei ausgewandert, macht sich nichts vor: „Auch ich brauche professionelle Psychotherapie.“

Jeder hat beim Erdbeben in Hatay irgendetwas verloren – alle aber zusammen ihre Stadt

Fast eine ganze Stadt, knapp 400 000 Einwohner, schleppt nun ein Trauma mit sich herum, jede und jeder hier ein anderes. Und das nur in Antakya, eine von elf vom Erdbeben betroffenen Städten. Deshalb ist jetzt die Entscheidung gefallen, das Spendengeld aus Kiel in ein Reha-Zentrum für psychisch wie physisch Erkrankte zu investieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa 30 000 Schwerstverletzte, zum Teil Amputierte, sind aus Antakya in Krankenhäuser in der Region verteilt worden. Eines Tages werden sie zurückkehren, gezeichnet, auch mit Wunden an der Seele. Weil sie alle schwere Verluste erlitten haben: einen geliebten Menschen, den sie nicht beerdigen oder nicht mal gefunden haben, ihr vermeintlich sicheres Zuhause – und alle ihre Stadt.

Und da ist noch etwas anderes, sagt Serdar Kurtoglu: „Ich habe meine Routine verloren.“ Einen Tourismus-Chef, der er bei der Stadt jetzt eigentlich sein sollte, braucht es in Hatay gerade nicht. Die Fußballmannschaft, in der er spielte, trifft sich nicht mehr, mindestens zwei der Männer sind gestorben.

Auch die abendliche Draußen-Kultur, die man hier einst so zelebrierte, all die Cafés und Restaurants, gibt es nicht mehr. Die Anwaltskanzlei, in der seine Frau arbeitete, ist eingestürzt, ebenso wie das Rathaus, in dem früher 1000 Menschen beschäftigt waren. „Hätte das Beben tagsüber stattgefunden, wäre die Zahl der Toten noch höher gewesen“, vermutet Kurtoglu. Mehr als 52 000 Menschen sind bei dem Erdbeben gestorben, allein in Antakya waren es 22 970.

Ohne Heizung auf dem Land leben – das ist ein großes Privileg

Kurtoglu erzählt seine Geschichte im Shuttle-Bus auf dem Weg von Adana nach Antakya. Er und Hatays Polizeichef holen den Besuch aus Kiel ab. 190 Kilometer liegen zwischen diesen Städten im Süden der Türkei. Das Hotel, in dem Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und seine Delegation beim letzten Mal vor der Katastrophe übernachtet hatten, ist nun unbewohnbar, der Flughafen von Hatay noch nicht intakt. In der vergangenen Woche wurde damit begonnen, die abrissreifen Häuser abzureißen, rund 27 000 Gebäude insgesamt. Solange das Grundgerüst für den Wiederaufbau nicht steht, gibt es in Hatay wichtigere Dinge, als ein Reha-Zentrum zu finanzieren. Deshalb, sagt Tovar, seien die Spenden aus Kiel so wichtig.

Neulich, erzählt Serdar Kurtoglu, habe er sich in der Stadt, die er so liebt, nicht mehr zurechtgefunden. Ob links, ob rechts, er wusste nicht mehr weiter, „weil die Häuser nicht mehr da waren, an denen ich mich sonst orientiert habe“. Er ist mit seiner Frau zu seinen Eltern aufs Land gezogen, ohne Heizung zwar, aber immerhin. Dieses Privileg haben nicht alle. Die Hälfte der Stadtbevölkerung, so schätzt Kurtoglu, ist umgezogen, zu Freunden oder Familie, meist die Ober- und obere Mittelschicht. Die andere Hälfte lebt in Zelten oder Containern, größtenteils in Notunterkünften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kinder haben Angst, allein auf die Toilette zu gehen

So wie Mehmet und Durdana Aslan. In ihrem Zelt liegen Matratzen auf Holzpaletten, drei Meter breit für sie und die drei Söhne (7, 11 und 13 Jahre). Davor steht ein provisorischer Tisch, darauf eine Teekanne – ein Familienleben im Krisenmodus auf weniger als zehn Quadratmetern. Ihr Haus ist nicht bewohnbar, der Hausmeister-Job des alleinverdienenden Vaters wird nicht mehr gebraucht.

Sie sind tapfer – trotz allem: Mehmet und Durdana Aslan haben bei dem Erdbeben in Antakya alles verloren. Jetzt leben sie mit ihren drei Söhnen – hier der elfjährige Mehmet Ali – in einem etwa zwölf Quadratmeter großen Zelt in einer Notunterkunft. © Quelle: Ulf Dahl

„Es ist hart, mit den Kindern hier zu leben“, sagt Mutter Durdana. „Doch schlimmer ist, dass wir unsere Zukunft nicht sehen können. Ob wir noch ein, fünf oder zehn Jahre hier leben, wissen wir nicht.“ Ihre Kinder gehen jetzt selten zur Schule: Nur wenn die Eltern ohnehin ins nächste Dorf fahren, dürfen sie hin. Ihr altes Schulgebäude existiert nicht mehr. Sie leiden unter der Situation, erzählt die Mutter: „Ihre Seelen sind kaputt. Sie haben viel Angst, können nicht mal mehr alleine auf die Toilette gehen.“

Lesen Sie auch

Mit 1200 Menschen in einem Zeltdorf: „Wir wollen und können die Stadt nicht verlassen“

Selim Matkap, Hatays stellvertretender Bürgermeister, spürt und sieht das Trauma in seiner Stadt täglich. Für ihn steht längst fest: „Es braucht eine Generation, um das zu verarbeiten.“ Jeder habe sein eigenes Leid erfahren. Die, die Schreie ihrer Angehörigen unter den Trümmern hörten und nicht helfen konnten. Die, die ihre verstorbenen Liebsten nicht, wie in der Türkei üblich, waschen und ihre Beerdigung zelebrieren konnten. Die, die alles verloren haben, die sich jetzt in die Schlange der Suppenküche am Straßenrand anstellen müssen, obwohl sie sich in der Türkei so sehr über das Geben definieren. Im kollektiven Gedächtnis der Menschen in Hatay lebt jetzt eine schmerzvolle Erinnerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem Zeltdorf der Familie Aslan stehen 260 Zelte dicht an dicht. 1200 Menschen leben hier, wohl jeder zweite ist ein Kind. Viel Ablenkung gibt es nicht, eine Rutsche und zwei Schaukeln auf steinigem Boden. Als die Kieler Delegation das Gelände betritt, kommen Kinder angerannt, stellen Fragen, wollen umarmen. „Wir können und wollen die Stadt nicht verlassen“, sagt Durdana Aslan zum Abschluss. Nicht können, weil das Geld fehlt. Nicht wollen, weil sie ihre Stadt so lieben. Selbst jetzt noch.

Serdar Kurtoglu, gut ausgebildet, jung genug, um noch einmal neu anzufangen, schüttelt enttäuscht den Kopf: „Zehn Jahre wird es dauern, bis hier wieder Normalität herrscht, der Weg ist zu lang für mich.“ Er habe schon erste Jobanzeigen gesichtet, auch in Deutschland. Er sagt das mit leiser Stimme. Als sei das falsch. Als würde er die Stadt, die er so liebte, dann im Stich lassen. Dabei hat er ihr schon so viel gegeben. Aber das, so scheint es, muss seine Seele erst noch verstehen.

Hinweis der Redaktion: Gespendet werden kann aunter dem Betreff der Spendenaktion „Hatay in Not“ auf folgendes Spendenkonto: „KN hilft“, IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift in der Überweisung an.