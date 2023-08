Helgoland: Ultraleichtflugzeug stürzt über Landebahn ab

Kostenfrei bis 15:10 Uhr lesen

CDU-nahe Stiftung

Einbruch in die Hermann-Ehlers-Akademie am Niemannsweg in Kiel

Unliebsame Überraschung: Unbekannte haben am Wochenende in der CDU-nahen Hermann-Ehlers-Akademie in Kiel eingebrochen. Am Montag waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, Räume aufzuräumen und Schäden zu sichten.