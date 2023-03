Helgoland-Katamaran «Halunder Jet» in Saison gestartet

Ärger im E-Sport-Zentrum in Kiel: Ehrenamtliche schmeißen hin

Beim Landeszentrum für E-Sport (LEZ) in Kiel stehen ab April tiefgreifende Änderungen an. Weil bei der Neuaufstellung der Führungsstruktur angeblich einiges unglücklich lief, verlassen fast alle Ehrenamtlichen das LEZ. Was bedeutet das für den E-Sport-Standort Schleswig-Holstein?