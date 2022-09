﻿Herbe Niederlage: Richter stoppen Ernennung von Birgit Heß zur Generalstaatsanwältin

Putin befiehlt Teilmobilmachung / Wohnungen für Ukrainer gesucht

Kremlchef Wladimir Putin ordnet eine Teilmobilisierung an. 300 000 Reservisten mit Kampferfahrung sollen für den als „Spezialoperation“ bezeichneten Krieg in der Ukraine mobilisiert werden. In Schleswig-Holstein werden unterdessen Wohnungen für Flüchtlinge gesucht. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.