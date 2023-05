Herbert Grönemeyer in Kiel und Stau-Frust

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Herbert Grönemeyer kehrt nach vier Jahren Pause auf die großen Bühnen zurück - und Start seiner „Das ist los“-Tour ist am Abend in der Wunderino-Arena in Kiel. Anders als mancher denken könnte, gibt es noch Restkarten in der Kategorie 1 und 2. Sollten Sie also noch spontan hinwollen, dann sichern Sie sich schnell noch Tickets für das Grönemeyer-Konzert um 20 Uhr!

Zur Einstimmung auf das Konzert können Sie in unserem Quiz noch Ihr Wissen rund um Herbert Grönemeyer testen. Und wenn sie wissen wollen, wie es war: Mein Kollege Thomas Bunjes wird später vom Tourstart auf KN-online.de berichten.

Ein Ärgernis für viele Pendlerinnen und Pendler aus der Region ist seit dieser Woche die Großbaustelle auf der B76 in Kiel. Es drohen erhebliche Staus auf dem Theodor-Heuss-Ring - der ADAC spricht von einer halben Stunde längerer Fahrzeit. Und das bis September. Also kühlen Kopf bewahren oder einmal Dampf ablassen wie Frank Behling in seinem Kommentar „Sehenden Auges ins Chaos“? Entscheiden Sie selbst! Wir haben uns mal nach Ausweichrouten umgesehen.

Waren Sie zuletzt einmal in Plön? Dann dürfte Ihnen eine Großbaustelle aufgefallen sein. Für 34 Millionen Euro entsteht dort ein Gebäude, das künftig die Forscher des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie nutzen sollen. Ein Blick auf die Baustelle:

Gäste, die ins Kahlo schon mal kurz reinschnuppern möchten, müssen sich noch gedulden. © Quelle: Ulf Dahl

Es regt sich neues Leben in den Räumlichkeiten der ehemaligen Boulangerie Philine in Kiel. Bestenfalls wollen die Nachfolger von Philine Oldehus ihr Konzept dem Kieler Publikum noch im Verlauf des Monats Mai präsentieren. Dann soll es hier Speisen geben, nach denen man in Kiel sonst vergeblich sucht. Zum Artikel.

