Herbstwelle in den Kliniken und Jagel als Drohnennest

Auch das noch: Plötzlich ist die Herbstwelle da. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt sprunghaft und bringt die Krankenhäuser in Not. Die Bundeswehr will große Drohnen in Jagel stationieren. Und die Energie bleibt knapp und teuer. Wir haben Spartipps.

denken Sie beim Stichwort Drohne auch zuerst an die kleinen surrenden Dinger, die manchmal ferngesteuert über unsere Köpfe fliegen. Für Militärexperten sind Drohnen längst eine strategische Waffen. Die unbemannten Flugkörper dienen nicht nur der Aufklärung, sondern können auch mit Waffen bestückt als Kampfdrohnen eingesetzt werden. Insofern lässt die Nachricht aufhorchen, dass die Bundeswehr Drohnen des Typs Heron TP in Jagel stationieren und über Schleswig-Holstein testen will. Bisher wurden sie nur im Ausland eingesetzt - nach Afghanistan und Mali nun also auch über Norddeutschland.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat als alleiniger Gradmesser für die Corona-Lage schon lange ausgedient. Denn nicht jeder, den es erwischt hat, meldet seine Infektion. In den allermeisten Fällen bleibt es zum Glück bei einem vergleichsweise milden Verlauf. Und auch die Situation auf den Intensivstationen ist überhaupt nicht mehr mit der im ersten Corona-Jahr zu vergleichen. Und doch: Die Herbstwelle hat den Norden erreicht. Die Zahl der Patienten, die sich infiziert haben, steigt und könnte die Krankenhäuser schnell ans Limit bringen - auch wenn die Infizierten eigentlich mit einem Beinbruch oder einem ganz anderen Leiden eingeliefert wurden. Mein Kollege Jonas Bickel hat sich mit der aktuellen Lage befasst.

Einmalzahlung hin, Gaspreisdeckel her - Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Denn Gas bleibt weiter eine Mangelware und die Kosten für die einzelnen Haushalte werden auch künftig höher sein, als wir es gewohnt waren. Zusammen mit den Stadtwerken Kiel starten wir deshalb eine große Aktion, bei der es auch etwas zu gewinnen gibt. Wer das meiste Gas spart, muss sich ein ganzes Jahr lang keine Sorgen mehr um seine Rechnung machen. Doch wie stellt man das am besten an? Wir haben die richtigen Tipps einmal zusammengestellt.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Einige der Songs sang Chris de Burgh zur zwölfsaitigen Gitarre. © Quelle: Frank Peter

