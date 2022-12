﻿Silvester-Feuerwerk: Hersteller hoffen auf Nachholeffekt

Alle Lieferungen sind raus. Am Donnerstag startet erstmals seit drei Jahren wieder ein regulärer Verkauf von Silvester-Feuerwerk. Die Hersteller blicken voller Optimismus auf das Geschäft mit dem Verkauf von Raketen, Batterien und Böllern. Sie hoffen auf einen Nachholeffekt bei den Kunden.

Kiel. Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Verkaufsverbot hat der Feuerwerk-Einzelhandel wieder aufgerüstet – und hofft auf einen umsatzstarken Jahreswechsel. Bei den Händlern sind in diesen Tagen die Lieferungen mit den orangefarbenen Gefahrgutabzeichen für Explosivstoffe eingetroffen. Am Donnerstag startet auch in Kiel der Verkauf von Raketen, Batterien und Böllern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Herstellern schaut man mit großen Erwartungen auf das anstehende Geschäft. „Wir sehen bei den Großmärkten, wo die Gewerbekunden einkaufen, bereits sehr gute Abflüsse an Waren“, sagte Peter Brücken, Sprecher der Kieler Firma Weco, Deutschlands Marktführer bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern.

Silvester-Feuerwerk: Firmen peilen Umsatz von 2019 an

Für die Unternehmen ist der Umsatz die wichtigste Marke. Nachdem in den Pandemiejahren der Umsatz auf 20 (2020) und 21 Millionen (2021) eingebrochen war, soll in diesem Jahr wieder an das Ergebnis von 2019 angeschlossen werden. Damals hatte man 122 Millionen Euro umgesetzt. Zwischen 120 und 137 Millionen Euro gaben die Deutschen seit 2010 pro Jahr für Silvesterfeuerwerk aus. Diese Größenordnung wird auch für den Übergang ins kommende Jahr angepeilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Einzelhändler sind alle beliefert worden. Wie gut das Geschäft am Ende tatsächlich gelaufen ist, lässt sich erst nach dem Neujahrstag sagen – wenn die Rückläufer kommen. Aktuell sei die Nachfrage aber hoch, heißt es in der Branche. „Wir setzen schon auf einen Nachholeffekt beim Kunden“, sagte Brücken.

Feuerwerk: Hersteller haben das Thema Umweltschutz auf der Agenda

Eine erste Tendenz lässt sich am Verkauf der Waren der Kategorie F1, dem sogenannten Tischfeuerwerk, ablesen. Sie sind ganzjährig zu kaufen. Laut Brücken liegt der Verkauf dieser Artikel bereits „leicht über den Erwartungen“. Am Donnerstag startet der Verkauf des Feuerwerks der Klasse F2. Das sind die Böller und Raketen, die nur am Silvesterabend und Neujahrsmorgen abgefeuert werden dürfen.

Auch das Thema Umweltschutz hat die Unternehmen mittlerweile erreicht. Zwar sei ein klimaneutrales Feuerwerk angesichts der Zutaten und der Funktionsweise von Sprengstoffen nicht machbar – wohl aber der Ersatz von Plastik.

Umweltverträglicheres Feuerwerk soll bereits in diesem Jahr in den Läden liegen. "Unsere 'grüne' Produktreihe ist umweltfreundlicher, klimaneutral und komplett plastikfrei", sagte Michael Kandler, Geschäftsführer beim Hersteller Nico.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Marktführer Weco laufen ebenfalls entsprechende Planungen. „Ein plastikfreies Feuerwerk ist möglich und wird auch ab dem nächsten Jahr kommen“, kündigte Weco-Sprecher Brücken an. Die Kappen bei Raketen, die Ständer der Batterien und die Verpackungen der Ware sollen plastikfrei werden. „Die Schwierigkeit war es, Ersatz zu finden, der genau die Sicherheitsanforderungen von Kunststoffteilen erfüllt“, sagte Brücken.

Ob Pappe oder Plastik: Polizei und Feuerwehr stellen sich in jedem Fall auf einen arbeitsreichen Jahreswechsel ein. Denn neben dem aufgehobenen Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern sind nach dem Ende der Corona-Beschränkungen auch wieder größere Feiern möglich.