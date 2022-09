﻿Herzkrankheit: Kreis Ostholstein hat die meisten Patienten in SH

Engegefühl in der Brust, Schmerzen, Luftnot: Typische Beschwerden der Koronaren Herzkrankheit (KHK), die unbehandelt oft tödliche Folgen hat. Allein in Schleswig-Holstein leiden 170.000 Menschen ab 30 Jahren an dieser Volkskrankheit. Doch warum ist Ostholstein stärker betroffen als Pinneberg? Das sagt die Aok dazu.

