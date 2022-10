Heute schon auf den Gaszähler geschaut?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer gelegentlich die Geschichten des Kolumnisten Axel Hacke liest, der kennt das innige Verhältnis des Autors zu seinem „alten Freund“, dem Kühlschrank Bosch. In Zeiten immer höherer Energiepreise könnten sich ähnlich schöne Beziehungen auch in so manchem heimischen Keller entwickeln, wo Gas- und Stromzähler viele Jahre ein eher tristes Dasein fristeten. Einmal pro Jahr hat man sie normalerweise etwas genauer angeguckt, wenn der Energieversorger nach einer Standmitteilung fragte. Aber jetzt ist eben alles anders: Denn es lohnt sich, den Verbrauch im Blick zu behalten. Man will wissen, ob es etwas gebracht hat, die Temperatur im Wohnzimmer zu senken und morgens nicht ewig lange unter der Dusche zu stehen. Am Ende spart das auch alles Geld. Um den Anreiz zu erhöhen, haben wir zusammen mit den Kieler Stadtwerken die Aktion „Gasspar-Champion“ gestartet. Wer am meisten spart, dem wird - bis maximal 3000 Euro - die Gasrechnung für ein ganzes Jahr von der Hand gehalten. Ganz nebenbei macht die Sache auch Spaß. Wer sich online angemeldet hat, kann sich täglich ausrechnen lassen, wie viel Prozent schon gespart wurden. Einsteigen macht auch jetzt noch Sinn. Der Winter kommt ja erst. Hier die Details.

Der drohenden Energiekrise kann man auch mit dem Wechsel auf erneuerbare Energien begegnen. Und das geht sogar im privaten Bereich mit Wärmepumpen oder Solaranlagen. Die Landesregierung hat dafür ein 75 Millionen Euro schweres Förderprogramm aufgelegt. Auf Unterstützung kann man selbst bei überschaubaren Investitionen rechnen, beispielsweise für die kleinen Photovoltaik-Anlagen auf dem Balkon. Politisch ist das nicht unumstritten. Die FDP im Landtag spricht von einem „Gießkannen-Programm“. Das Geld hätte für andere Projekte sinnvoller eingesetzt werden können. Als Opposition muss man das wohl so sehen.

Dabei braucht es die Opposition manchmal gar nicht. Die schwarz-grüne Koalition macht sich das Leben von ganz allein schon schwer genug. In aller Öffentlichkeit rangeln gerade zwei Ministerinnen um ihren Einfluss. Die eine ist von der CDU (Karin Prien) und für die Schulen zuständig, die andere von den Grünen (Aminata Touré) und unter anderem für die Kitas im Land verantwortlich. Wenn nun die eine nach einer Kita-Pflicht ruft und die andere eine Schulpflicht für alle Heimkinder fordert, kann das nicht gut gehen - es sei denn, die beiden würden sich mal zusammensetzen und einsehen, dass es den kleinen wie den großen Kindern völlig wurscht ist, wer für sie die besten Rahmenbedingungen schaffen soll. Aktuell blockieren sich Frau Prien und Frau Touré offenbar gegenseitig. Schwarz-Grün gibt so kein gutes Bild ab. Vielleicht wäre das also ein Fall für Herrn Günther. Der ist ja irgendwie für alles zuständig.

