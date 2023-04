﻿Große Nachfrage bei Fahrdiensten – Taxifahrer fürchten um Existenz

Die Fahrdienste sind in Schleswig-Holstein immer mehr im Kommen. In Rendsburg und Neumünster ist die Nachfrage riesig. Die Taxifahrer leiden allerdings unter dem neuen ÖPNV-Angebot.

Rendsburg/Neumünster. Des einen Freud ist des anderen Leid: Während bei den Fahrdiensten Remo aus Rendsburg und Hin&Wech in Neumünster die Fahrgastzahlen drastisch anziehen, sehen die Taxifahrer im Land langfristig ihre Existenz bedroht. „Unser gesamtes Nachtgeschäft ist seitdem fast zum Erliegen gekommen“, sagt der Taxi-Obmann für den Kreis Rendsburg-Eckernförde, Adalbert Bogalski. Er hat nach 42 Jahren seinen Taxibetrieb in Rendsburg zum 1. April eingestellt – neben Fahrermangels auch wegen der massiven Konkurrenz zum Fahrdienst Remo.

Anderen Taxifahrern in Schleswig-Holstein gehe es genauso, sagt der Landesvorsitzende des Verbandes für das Taxi-und Mietwagengewerbe, Thomas Krotz. Einen spürbaren Rückgang an Taxiunternehmen gebe es noch nicht. Die Branche überlebe aktuell nur wegen der Krankenfahrten – „sonst hätten wir in der Fläche wohl jetzt schon keine Taxis mehr“, ist sich Krotz sicher. Gerade auf dem Land berge das eine weitere Gefahr: „Wenn die Fahrdienste die Taxis verdrängen, es dann aber nicht langfristig am Markt schaffen, ist die Infrastruktur zerstört. Das ist für die Menschen im ländlichen Raum besonders schlimm, denn sie haben kaum ÖPNV-Ausweichmöglichkeiten“, erklärt Krotz.

Fahrdienste profitieren von Förderungen

Die Fahrdienste profitierten von öffentlichen Förderungen, während die Taxifahrer ihr Unternehmen selbst stemmen müssen. „Die Folge sind Dumpingpreise: Der Fahrdienst fährt für 5,10 Euro von Rendsburg nach Jevenstedt, eine Taxifahrt kostet etwa 30 Euro“, sagt Adalbert Bogalski.

Die Nachfrage nach Remo ist riesig. © Quelle: Kreisverwaltung

Nachfrage bei Remo riesig

„Remo“ ist im August 2021 als Pilotprojekt zunächst für drei Jahre von Land, Kreis und Nah.SH an den Start gegangen. Im August 2022 wurde das Bediengebiet ausgeweitet auf drei weitere Gemeinden: Hohn, Alt Duvenstedt und Jevenstedt. Der Fahrdienst rollt am Wochenende und ergänzt Bahn und Bus. Die Gesamtkosten von gut zwei Millionen Euro teilen sich Kreis und Land. Insgesamt hat Remo seit Betriebsstart 13 883 Menschen mit 8553 Fahrten befördert. „Die Nachfrage ist so riesig, dass vor allem zu Stoßzeiten wie kurz vor 3 Uhr morgens am Sonnabend und Sonntag nicht alle Fahrten mit den fünf Fahrzeugen bedient werden können“, erklärt Nah.SH-Sprecherin Ina Michael. Seit August 2021 musste knapp ein Viertel aller Anfragen abgelehnt werden.

„Die neuen On-Demand-Technologien sind eine Möglichkeit, Taxis verstärkt in den Nahverkehr einzubinden. Bei der Konzeption von Remo saß das Taxigewerbe von Anfang an mit am Tisch. Am Ende konnte leider keine Einigung erzielt werden, was wir sehr bedauern“, so Michael. Es werde aber weiter daran gearbeitet, die Rendsburger Taxiunternehmen mit ins Projekt einzubinden. Mit der Universität Hamburg laufe eine Begleitforschung, bei der auch untersucht werde, was für Auswirkungen Fahrdienste auf das lokale Taxigeschäft haben und wie die Taxiunternehmen am besten eingebunden werden können. „Die Ergebnisse werden allerdings erst Mitte 2024 vorliegen“, sagt Michael.

Taxifahrer in Neumünster sehen ihre Existenz gefährdet

Unter Druck sehen sich aber nicht nur die Taxifahrer im ländlichen Bereich, sondern auch in der Stadt: „Wir haben 40 Prozent unserer Fahrten in den späten Abendstunden und nachts verloren, seitdem es den Fahrdienst Hin&Wech in Neumünster gibt – da habe ich die Verluste durch die Corona-Pandemie schon rausgerechnet“, sagt Senol Celik von der Taxigenossenschaft Neumünster. Vor allem die jungen Leute nutzten seitdem spürbar weniger das Taxi von der Party nach Hause.

Der Fahrdienst ist seit 2020 in Neumünster und wird von den Stadtwerken Neumünster (SWN) selbst angeboten. Seit vergangenem Jahr wurdeHin&

Wech ausgeweitet und ersetzt am Sonntag auch den von den SWN betriebenen Busverkehr in der Stadt. „Unsere Fahrgastzahlen steigen kontinuierlich, sonntags sind diese sogar um über 30 Prozent angestiegen“, erklärte SWN-Sprecherin Saskia Ullrich. Insgesamt gab es seit dem Start des Fahrdienstes 48 595 Fahrten – allein 37 000 davon seit 2022. Ullrich betont, dass sich die SWN nicht als Konkurrenz zu den Taxiunternehmen sehen: „Wir haben im Vorfeld den Taxiunternehmen eine Zusammenarbeit angeboten, die immer abgelehnt wurde.“