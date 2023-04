﻿SSW zu Landesfinanzen in SH: „Die fetten Jahre sind vorbei“

Kiel. Schleswig-Holstein gerät finanziell in schwere See. Die Steuereinnahmen sinken, und die Ausgaben für Zinsen und Personal werden in den nächsten Jahren deutlich steigen. Unter dem Strich klafft damit in der vom Kabinett verabschiedeten Finanzplanung des Landes bis 2032 eine Lücke von insgesamt knapp vier Milliarden Euro.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen“, bilanzierte Finanzministerin Monika Heinold. Zuvor hatte die Grünen-Politikerin dem Kabinett gleich vier Hiobsbotschaften präsentiert.

Rückläufige Einnahmen

Erstens: Die Steuereinnahmen sind im ersten Quartal 2023 im Vorjahresvergleich um rund eine halbe Milliarde Euro zurückgegangen. Für 2023 erwartet Heinold jetzt nur noch Einnahmen von knapp 15,8 Milliarden Euro. Das sind 7,2 Prozent weniger als 2022 und bei Weitem nicht genug, um die Ausgaben von gut 16,7 Milliarden zu bestreiten. Wie ernst die Lage ist, wird sich mit der Mai-Steuerschätzung zeigen.

Bald eine Milliarde Schuldzinsen

Zweitens: Die Zinsausgaben für die wachsenden Schulden (derzeit rund 32 Milliarden Euro) explodieren. Sie steigen von 354 Millionen (2022) über 480 Millionen (2023) und 776 Millionen (2027) auf mehr als eine Milliarde Euro 2030. Für 2032 prognostiziert Heinold sogar Schuldzinsen von knapp 1,4 Milliarden Euro. „Mit steigenden Zinsen sinkt der Handlungsspielraum des Landes“, meinte Heinold.

Personalkosten steigen rasant

Drittens: Nach der Einrichtung Tausender neuer Stellen steigen die Personalkosten deutlich, und zwar von 4,8 Milliarden (2022) über 5,2 Milliarden (2023) und 5,9 Milliarden (2027) auf 6,3 Milliarden Euro (2030). Zwei Jahre später sollen es schon 6,6 Milliarden Euro sein.

Riesenloch in Landesetats

Viertens: In den Landesetats der nächsten Jahre fehlen jeweils dreistellige Millionenbeträge, allein 2025 und 2026 je mehr als 550 Millionen Euro. Das Defizit, das über Mehreinnahmen oder Kürzungen ausgeglichen werden muss, summiert sich bis 2032 auf fast vier Milliarden Euro. Bereits im Herbst kommt es zum Schwur: Bei der Aufstellung des Etatentwurfs für 2024 muss das Kabinett noch ein Loch von 371 Millionen Euro stopfen.

Die düsteren Finanz-Prognosen lösten heftige Reaktion aus. „Die Zinsaufwendungen gehen durch die Decke“, warnte Annabell Krämer (FDP). Die Verschuldungspolitik der Finanzministerin räche sich immer mehr. „Monika Heinold sollte endlich aus der Vergangenheit lernen und dem Ausgabenwahn ihrer schwarz-grünen Ministerkollegen Einhalt gebieten.“

Harms: Die Suppe wird dünner

Die fetten Jahre seien vorbei, stellte Lars Harms (SSW) fest. „Die Suppe wird immer dünner.“ Wie Beate Raudies (SPD) warnte Harms aber zugleich davor, das Land kaputtzusparen. „Das Leben muss für die Menschen im Land bezahlbar bleiben“ Auch beim Personal sieht Harms wenig Kürzungspotenzial. „Polizei, Justiz und Schulen sind trotz erfolgter Stellenaufwüchse immer noch am Limit.“

Die Regierungskoalition reagierte eher gelassen. Der starke Zinsanstieg sei jetzt auch deutlich in der Finanzplanung des Landes spürbar, betonte Ole Plambeck. Zudem würden die hohe Inflation und der zunehmende Fachkräftemangel auch für deutlich steigende Personalkosten sorgen. Aber: „Die Investition in das Personal ist weiterhin sehr wichtig, um attraktiv als Arbeitgeber zu bleiben und dringend benötigte Stellen besetzen zu können.“ Lasse Petersdotter (Grüne) mahnte Finanz-Reformen an. Prüfen will er etwa eine Besteuerung sehr großer Einkommen und Vermögen oder die Regelungen der Schuldenbremse.

Harsche Kritik kam vom Bund der Steuerzahler. Jetzt räche sich der verantwortungslose Umgang mit den Notkrediten (Corona-Pandemie und Ukraine-Krise), bemängelte Verbandsgeschäftsführer Rainer Kersten. „Die Regierung hat einen viel zu großen Schluck aus der Notkredit-Pulle mit dem süßen Gift genommen.“ Dabei sei das Geld nur in kleinen Anteilen für die eigentlichen Zwecke der Notkredite verwendet worden „Ein großer Teil wurde für allgemeine Landesaufgaben und besondere Wunschprojekte der Koalitionspartner verwendet.“ Kerstens bittere Bilanz: „Bei einem deutlich ansteigenden Zinsniveau und der starken Zunahme der Gesamtverschuldung müssen künftige Steuerzahler die Zeche zahlen für die heutige Großzügigkeit.“