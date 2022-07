Die Meteorologen sagen für Süddeutschland heiße Tage voraus, während es an der Ostsee bei angenehmen 26 Grad bleibt. Viele könnten sich daher auf den Weg nach Schleswig-Holstein machen. Die Gastgeber sind vorbereitet auf einen Touristenansturm. Der ADAC warnt vor Staus.

Schön, aber nicht zu heiß: ein Vater am frühen Abend mit seinen Kindern bei schönem Wetter am Strand.

Lübeck. Es wird heiß in Deutschland: Besonders im Südwesten klettern die Temperaturen ab Mittwoch auf 34 Grad und mehr, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hamburg an, einige Prognosen erwarten sogar bis zu 40 Grad. Für den Norden dagegen sind angenehm sonnige 26 Grad vorhergesagt. Bestes Badewetter. Und das soll die nächste Woche noch so bleiben.

Auch kurze Schauer möglich

„Wir erwarten einen Sonne-Wolken-Mix, der ab Donnerstag auch einzelne kurze Böen bis Stärke sieben und kurze Schauer bringen kann“, kündigt DWD-Meteorologe Markus Eifried an. Dies liege daran, dass Schleswig-Holstein an der Nordflanke des aktuellen Hochdruckgebiets liege, das an ein Tiefdruckgebiet noch weiter nördlich grenze. Dadurch komme es zu Wechselwirkungen. Eifried: „Kommende Woche sind auch Gewitter möglich.“ Insgesamt aber stehen Schleswig-Holstein wohl zwei Wochen schönstes Urlaubswetter bevor, während vor allem Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Teile Hessens unter der Hitze ächzen.

Es sind noch Zimmer frei

Es ist nicht auszuschließen, dass sich des schweißtreibenden Wetters überdrüssige Süddeutsche sich auf den Weg an die Ostsee machen. „Sie sind herzlich willkommen“, sagt Joachim Nitz, Geschäftsführer der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT). Neben den Tagestouristen aus näheren Regionen wie Niedersachsen, mit denen er rechnet, könnten durchaus auch Kurzentschlossene aus weiter entfernten Gegenden anreisen. „Die bleiben dann mindestens drei oder vier Tage, damit es sich lohnt.“ Platz sei für die Neuankömmlinge auf jeden Fall, die Buchungslage an der Küste sei gut, aber nicht angespannt.

Gastronomen sind bereit

Laut Tourismusagentur Schleswig-Holstein (Tash) sind viele Badeorte an der Ostsee zu 80, einige sogar zu 90 Prozent und mehr gebucht. "Wir freuen uns, wenn noch welche dazukommen", sagt Axel Strehl, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Schleswig-Holstein. Trotz teils angespannter personeller Lage seien auch die Gastronomen dem Andrang gewachsen. "Wir geben unser Bestes."

Verlockende Ziele im Hinterland

Im Land herrsche „eine entspannte, wohltuende Urlaubsstimmung“, ist der Eindruck von Gert Petzold, Vorsitzender des Landesverbandes Schleswig-Holstein im Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD SH). Der auch coronabedingte Druck des Vorjahres, als besonders viele Urlaubsgäste untergebracht und bewirtet werden mussten, bestehe in diesem Sommer nicht. „Es gibt sogar Stornierungen – meist aus finanziellen Gründen.“ Die Leute wollten sparen, der gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten wegen. „Die Tendenz gibt es tatsächlich, und es sind nicht nur Einzelfälle.“ Die frei werdenden Plätze würden indes meist schnell wieder belegt. Auch das Hinterland, die Holsteinische Schweiz und die Plöner Seenplatte seien jedoch verlockende Urlaubsziele, falls es an der Küste eng werden sollte. „Wer kommt, wird etwas finden.“

Schritttempo auf den Autobahnen

Autoreisende brauchen am kommenden Wochenende jedenfalls besonders viel Geduld, ist der ADAC Schleswig-Holstein überzeugt. „Die Kolonnen werden sich auf den Urlauberautobahnen abschnitts- und zeitweise nur im Schritttempo fortbewegen“, ahnt Sprecher Rainer Pregla. „Mit dem Ferienbeginn in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind inzwischen in neun Bundesländern die Schulen geschlossen. Aus Hamburg, Berlin, Brandenburg und der Mitte der Niederlande rollt jetzt die zweite Reisewelle. Auch der Norden der Niederlande hat schulfrei.“ Von Staus geplagt seien besonders der Raum Hamburg, die A 1 Richtung Lübeck und die A 7 Hamburg– Flensburg.