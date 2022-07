Zwei Tage Hitze stehen Schleswig-Holstein bevor: Hoch Jürgen erreicht am Dienstag den Norden und bringt Höchsttemperaturen mit. Dabei kommt der Norden noch glimpflich davon – was zu erwarten ist.

Kiel. Höchsttemperaturen, Waldbrände, Wetterwarnungen: Hoch Jürgen heizte in den vergangenen Tagen Südwesteuropa ein, nun erreicht es auch Schleswig-Holstein. Am Dienstag und Mittwoch werden im Norden Temperaturen über 30 Grad erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat für Dienstag eine Warnung vor starker Wärmebelastung für den Süden Schleswig-Holsteins, sowie die Westküste und die Städte Neumünster und Kiel ausgesprochen.

Dabei kommt Schleswig-Holstein glimpflich davon: „Wir befinden uns sozusagen am Nordrand der Hitzeblase“, erklärt Meteorologe Sebastian Wache. In Kiel sei Dienstag mit 28 Grad, am Mittwoch mit bis zu 35 Grad zu rechnen. Weiter südlich könnte es wärmer werden. „Ab Flintbek, in Trappenkamp und Segeberg wird es noch mal heißer. Im Süden des Landes kratzt die Temperatur eventuell an der 40-Grad-Marke.“