In Schleswig-Holstein ist der Hitzerekord von 38,0 Grad gebrochen worden, in Grambek wurden um 20. Juli 2022 38,4 Grad gemessen.

Der Hitzerekord für Schleswig-Holstein ist am 20. Juli 2022 gefallen. Am Nachmittag hat der Deutsche Wetterdienst an den Messstationen in Grambek 38,4 Grad gemessen – damit ist der Höchstwert aus dem Jahr 1992 gebrochen. Vor 30 Jahren zeigte das Thermometer in Lübeck 38,0 Grad. Und auch in Kiel gibt es einen neuen Rekord.

