﻿Hitzerekord in Schleswig-Holstein gebrochen

Der Hitzerekord für Schleswig-Holstein ist an diesem Mittwoch gefallen. Am Nachmittag hat der Deutsche Wetterdienst an den Messstationen in Grambek 38,4 Grad gemessen – damit ist der Höchstwert aus dem Jahr 1992 gebrochen. Vor 30 Jahren zeigte das Thermometer in Lübeck 38,0 Grad.

In Schleswig-Holstein ist der Hitzerekord von 38,0 Grad gebrochen worden, in Grambek wurden 38,4 Grad gemessen.

Kiel. Der Hitzerekord für Schleswig-Holstein ist gebrochen: Um 16 Uhr stehen auf den Anzeigen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Grambek 38,4 Grad. Die bisher höchsten Temperaturen für Schleswig-Holstein wurden im August 1992 mit 38,0 Grad in Lübeck-Blankensee gemessen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits vor 16 Uhr hat DWD-Meteoroligin Julia Schmidt genau auf die Thermometer geblickt. „Es riecht nach einem neuen Hitzerekord“, so die Expertin. Dass die aktuelle Temperatur noch weiter getoppt wird, will Julia Schmidt nicht ausschließen. Am wärmsten soll es in Schleswig-Holstein gegen 18 Uhr werden. Bis der neue Rekord offiziell bestätigt wird, könnte es noch einen Tag dauern. Die Daten werden ganz genau in der DWD-Zentrale in Offenbach ausgewertet.

Temperatur-Rekord in Hamburg gebrochen

Ebenfalls gebrochen ist der Temperatur-Rekord auch in Hamburg. An der Station in Fuhlsbüttel wurde im August 1992 37,3 Grad gemessen. Um 14.30 Uhr am Mittwoch meldet der DWD ebenfalls in Fuhlsbüttel 38,4 Grad und für Neuwiedenthal sogar 39,0 Grad. Da die höchsten Tageswerte erst am späten Nachmittag erwartet werden, könnten die Temperaturen sogar noch die 40-Grad-Marke knacken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach dem Hitzerekord am Mittwoch folgt am Donnerstag eine Abkühlung – einhergehend mit unwetterartigen Schauern und Gewittern, die ab dem Morgen von der Elbe und der Westküste über Schleswig-Holstein ziehen. „Das ist für dieses Wetterlage nicht ungewöhnlich“, sagt Julia Schmidt. „Durch die Hitze ist in der Luft viel Energie, die sich entlädt.“ Die Temperaturen werden sinken, mit rund 25 Grad bleibt es aber sommerlich warm mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.