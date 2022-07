Es wird wieder ziemlich heiß in fast allen Teilen Deutschlands. Für kommende Woche werden Temperaturen von fast 40 Grad im Südwesten erwartet. Wir erklären, wie warm es in Schleswig-Holstein wird, wie Landwirte die Lage einschätzen und welche Folgen die höheren Temperaturen auf das Coronavirus haben.

Kiel. In manchen Regionen Deutschlands soll das Thermometer in den kommenden Tagen auf bis zu 34 Grad Celsius klettern. Nächste Woche kann es Wetterexperten zufolge sogar noch heißer werden. Den Norden trifft es jedoch nicht so extrem: „Wir erwarten in Deutschland eine Hitzewelle, die voraussichtlich am Dienstag ihren Höhepunkt erreichen wird. Im Südwesten werden fast 40 Grad erwartet. Hier in Kiel können es am Dienstag 27 bis 28 Grad warm werden“, sagt Meteorologin Stefanie Scharping von der Kieler Wetterwelt. „Das ist für den Norden deutlich zu warm, der normale Mittelwert liegt bei 22,5 Grad.“

Es werde also auch hier sommerlich warm. Von einer Hitzewelle spreche man aber erst, wenn mindestens drei Tage in Folge die Maximaltemperatur von 30 Grad überschritten werde. Die 30er-Marke könnte in Schleswig-Holsteins in der Region Ratzeburg geknackt werden.