﻿Hobby Horsing: 14-jähriges Mädchen aus Schleswig-Holstein springt zum Weltrekord

Hamberge. Hoch hinaus zum Weltrekord ging es für die 14-jährige Hambergerin Lotta Mirring am Wochenende in Lägerdorf bei der Norddeutschen Meisterschaft im Hobby Horsing. Mit ihrem Steckenpferd überwand sie die beeindruckende Hürdenhöhe von 1,42 Meter – das hatte vor ihr noch keiner geschafft. Weltrekord! Damit hatte Lotta nicht gerechnet.

Lotta Mirring hat schon zahlreiche Turniere gewonnen. Die vielen Schleifen, mit denen sie ausgezeichnet wurde, hat sie in ihrem Zimmer im Hobby Horse-Stall aufgehängt. © Quelle: Lutz Roessler





Lotta fliegt im Spagat über Hürden

„Ich bin tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass ich bei der Norddeutschen Meisterschaft so hoch springe. Aber ich habe es geschafft und bin super glücklich“, jubelt die Hambergerin. Lotta hatte an dem Sonntag schon einige Prüfungen erfolgreich hinter sich gebracht, als das Mächtigkeitsspringen als letzte Disziplin anstand. „Anfangs waren noch viele Mitbewerber dabei, nach jedem Durchgang wurde das Hindernis höher gestellt. Zum Schluss waren wir nur noch zweit“, erzählt Lotta. Ihre Konkurrentin sei dann bei 1,39 Meter ausgeschieden, als die Latte noch einmal um drei Zentimeter angehoben wurde.

Lotta wusste in dem Moment nicht, wie hoch die Hürde war. Sie sprang einfach, konzentrierte sich aufs Atmen, auf ihre Technik, flog im seitlichen Spagat über das Hindernis, so hoch sie konnte. Als Trainer Marco Thunert und ihre Freundinnen aus dem Verein auf sie zustürmten und der Jubel der 600 Zuschauer und 400 Hobby Horse-Teilnehmer ausbrach, bekam Lotta eine leise Ahnung, was gerade geschehen war.

Zwei Pokale, ein Lorbeerkranz und Schleifen: Lotta Mirring hat bei den Norddeutschen Hobby Horse-Meisterschaften richtig abgeräumt. © Quelle: Lutz Roessler





Trainer hatte Tränen vor Glück in den Augen

„Als sie da rübergesprungen ist, waren alle Dämme gebrochen. Das war der helle Wahnsinn und Glück pur“, meint Trainer Thunert begeistert. „Ich bin ein gestandener Mann von 1,96 Meter und 120 Kilo, aber ich hatte in dem Moment Tränen in den Augen.“ Lotta habe sich das so gewünscht und sie hätten so darauf hin trainiert mit Höhen und Tiefen. „Ich bin unwahrscheinlich stolz, dass sie das geschafft hat.“ Der Hamberger, der aus dem Kick- und Kampfsport kommt, sieht in Lotta noch sehr viel Potenzial. „Als Nächstes wollen wir 1,44 Meter angehen.“

Trainer Marco Thunert hat 2019 beim Hamberger SV die Hobby Horsing-Sparte gegründet. Tochter Miriam (l.) gab den Anstoß dazu: Sie hatte den Trendsport bei Instagram entdeckt. Bei den Norddeutschen Meisterschaften belegte Miriam jetzt den ersten Platz in der Dressur. Thunerts Ehefrau Gabriele ist bei allen Wettkämpfen dabei. © Quelle: Britta Matzen





Großer Zuspruch fürs Hobby Horsing im Hamberger Verein

Bei der noch relativ jungen Sportart, die aus Finnland kommt, hat jeder seinen persönlichen Springstil. „Ich springe seitlich über das Hindernis, dann kommt man besser rüber“, sagt die Hamberger Weltrekordlerin. Zum Hobby Horsing kam Lotta über Instagram und Youtube. Als sie ihr erstes Steckenpferd bekam und im Garten großen Spaß am Springen, Hüpfen und Galoppieren hatte, suchten die Eltern für ihre Tochter nach einem Verein mit Hobby Horsing-Sparte. „Durch Zufall kamen wir auf den SV Hamberge, der nur einen Kilometer um die Ecke liegt“, erzählt Tina Mirring-Waack. Seit 2019 trainiert Lotta hier mit mehr als 100 Mädchen und inzwischen sogar einigen Jungen.

„Was ich besonders mag, ist die tolle Gemeinschaft und die Vielfalt der Disziplinen.“ So ist Lotta bei der Norddeutschen Meisterschaft nicht nur im Mächtigkeitsspringen gestartet, sondern auch in den Kategorien Zeit- und Stilspringen. „Im Zeitspringen habe ich ebenfalls abgeräumt. Ich bin mit zwei Pferden gestartet und Erste und Zweite geworden“, erzählt die Hamberger Sportlerin, die von dem Wettkampf schwer bepackt mit zwei Pokalen, Schleifen, Kränzen und einer neuen Sporttasche zurückkehrte. „Die Schleifen hänge ich in meinen Hobby-Horse-Stall und die Pokale kommen in die Vitrine.“