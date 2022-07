Fächer, Semester, Studiendauer? In Kiel buhlen drei große Hochschulen um die Gunst der Studierenden – und ziehen doch ganz unterschiedliche Typen an. Wer studiert am längsten? Und in welchen Fächern sind die meisten weiblichen, wo die männlichen Studis am Start? Wir haben die Übersicht – und einige spannende Erkenntnisse.

Wer ist wer? Wie lange die Studierenden in den Hochschulen von Kiel so brauchen, welche Fächer sie wählen, wenn sie Frauen oder Männer sind und woher sie kommen? Da gibt es einige deutliche Unterschiede.

Kiel. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die Fachhochschule Kiel und die Muthesius Kunsthochschule: Sie haben ganz unterschiedliche Profile und ziehen daher auch eine große Vielfalt unterschiedlicher Studierender an. Doch an jedem Institut gibt es die typischen Frauen- oder Männerfächer, die Überziehenden und Regelstudierenden. Prüfe hier: Welcher Studi-Typ bist Du?

Viele Studierende überziehen die Regelstudienzeit

So abweichend manche Zahlen doch voneinander sind, so gleichen sich die Kieler Hochschulen doch bei einer Sache: Viele Studierende brauchen ein bisschen länger. An der Fachhochschule bleiben 90 Prozent der Bachelor-Absolvierenden und 92 Prozent im Master im Rahmen der Regelstudienzeit plus zwei Semester.

Ähnlich ist es an der Muthesius-Kunsthochschule, wo der Bachelor meist sieben statt sechs und der Master meist fünf statt vier vorgesehener Semester braucht. An der CAU ist es jeweils noch ein Semester mehr: acht im Bachelor, sechs im Master.

Für mehr Zeit gibt es auch mehr Erklärungen

In welchen Fächern diese Quote besonders hoch ist? An der Uni Kiel sind es meist die alten und modernen fremdsprachlichen Philologien. Doch gibt es dafür eine logische Erklärung: Meist müssen hier zusätzliche Sprachkurse absolviert werden, die zeitlich zu Buche schlagen.

Ein ähnliches Muster greift an der Muthesius: Kunst auf Lehramt an Gymnasien ist häufig der zeitaufwendigste Studiengang, was an zusätzlich benötigten Pädagogik-Modulen liegt. Die FH weigerte sich aus Datenschutzgründen, diese anonymisierte Frage zu beantworten.

In technischen Fächern wird schnell und langsam studiert

Wer sind die Schnellsten? Am häufigsten in der Regelstudienzeit wird an der Muthesius der Master für Industriedesign abgeschlossen, an der CAU sind es Elektro- und Informationstechnik sowie Spanisch. Die meisten Abbrecher verzeichnen dort die Fächer Informatik, Wirtschaftsinformatik sowie Physik. Auch hier hat die Uni aber eine Beobachtung: Viele dieser Studierenden dürften sich in die zulassungsfreien Fächer einschreiben, um einen Studi-Status zu erhalten.

Wechsel gibt es an der Kunsthochschule häufig zwischen Kunst auf Lehramt und Freier Kunst, an der Christian-Albrechts-Universität wechseln Studierende häufig aus Mathematik, Griechisch und Friesisch in ein anderes Fach. Die beiden letzteren haben aber absolut gesehen sehr niedrige Studi-Zahlen.

Einige Geschlechtervorurteile scheinen sich zu bestätigen

An der FH Kiel studieren an die 58 Prozent männliche und 42 Prozent weibliche Studierende. Der Anteil der diversen oder geschlechtsunbekannten Studierenden liegt jeweils unter 0,1 Prozent. Die CAU gibt zusätzlich auch die Verteilung auf Fächer an: Die meisten weiblichen Studis sind für Deutsch eingeschrieben, die meisten Männer für Geschichte.

Mehrere diverse Studierende verzeichnen Informatik, Biologie, Anglistik sowie prähistorische und historische Archäologie. Die meisten diversen Studierenden an der Muthesius studieren Raumstrategien, was ebenfalls für weibliche Studierende besonders beliebt ist (89 Prozent Frauenanteil). Industriedesign verzeichnet im Bachelor 60 Prozent Männer, im Master jedoch etwas mehr Frauen.

Studium in Kiel: Und wie sieht es mit Herkunft und Alter aus?

Wie alt sind die meisten Studierenden zum Beginn? Da unterscheiden sich die Hochschulen kaum. An der Muthesius sind sie 20 bis 22 Jahre, an der FH 22, an der CAU 21 Jahre alt.

Während des Studiums wohnen die meisten Studis aller Hochschulen in Kiel, wo auch die meisten aller Studierenden geboren wurden. An der Muthesius wohnen zwei Drittel der Studis in Kiel, an der FH sind es lediglich 51 Prozent. Die meisten Externen kommen jedoch an allen Hochschulen aus Nachbarkreisen oder Hamburg.