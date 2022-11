In der Nacht vom 12. auf den 13. November jährt sich die Sturmflut von 1872. Sie gilt als die schwerste Hochwasserkatastrophe an der westlichen Ostsee. Von den Folgen ist heute nur noch wenig sichtbar. Erinnerungen lagern in Archiven – und in Ihrem Familienbesitz? Schicken Sie uns davon ein Foto!

Eine Frau geht in der Innenstadt von Eckernförde an einer Hochwassermarke vorbei, die in eine Hauswand eingelassen ist und den Pegelstand vom November 1872 zeigt. Die sogenannte Jahrtausendflut, das Hochwasser von 1872, jährt sich zum 150. Mal.

Ostsee-Sturmflut: Was erinnert Sie an das Hochwasser von 1872?

Schleswig-Holstein. Vor 150 Jahren, am 13. November 1872, hat die schwerste bisher dokumentierte Ostsee-Sturmflut die deutsche und dänische Küste getroffen. Mehr als 270 Menschen starben damals, gut 15 000 Menschen wurden obdachlos, Zehntausende Stück Vieh ertranken in den Fluten, 133 Schiffe havarierten. Die Sturmflut gilt bis dato als die schwerste Hochwasserkatastrophe in der westlichen Ostsee. Besonders hart traf es Eckernförde.

Nach Angaben des Umweltministeriums in Schleswig-Holstein lässt sich aus historischen Dokumenten und Hochwassermarken ableiten, dass die Ostsee-Sturmflut von 1872, zumindest über die letzten 900 Jahre, ein einmaliges Ereignis an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste darstellt.

Hochwasser 1872 an der Ostsee: Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Erinnerungen

Davon berichten noch heute historische Tagebucheinträge, Bilder und in Mauern eingravierte Pegelstände. Viele Erinnerungen könnten auf Schleswig-Holsteins Dachböden schlummern – vielleicht auch bei Ihnen? Wer mag, kann uns davon ein Foto schicken. Wir sammeln die interessantesten Einsendungen in einer Bilderstrecke!

So kam es zur Ostsee-Sturmflut 1872

Zur Katastrophe kam es 1872 laut Experten durch die tagelange Dauer und die Wucht des Sturmes: Vor dem verheerenden Hochwasser gab es eine Sturmflut an der Westküste, mehr als eine Woche lang drückte Wind aus Südwest das Wasser der Ostsee in Richtung Baltikum und Finnland. Die Pegel an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns sanken am 6./7. November auf einen Meter unter mittlerem Wasserstand.

Am 10. November ließ der Südwestwind nach. Es war die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Einen Tag später entwickelte sich ein Sturm aus Nordost zu einem mehrtägigen Orkan. Das Wasser der Ostsee kam mit Macht zurück: Vor Usedom und Rügen stiegen die Pegel um rund zwei Meter, in Travemünde wurden 3,30 Meter über dem mittleren Wasserstand gemessen, in Kiel 3,17 Meter und in Flensburg 3,27 Meter.

Hochwasser an der Ostsee: Wie groß ist die Gefahr heute in Schleswig-Holstein?

Derzeit könne keine Zunahme der Sturmhochwasserintensität an der deutschen Ostseeküste festgestellt werden, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums des Landes Schleswig-Holstein. Doch Entwarnung gibt sie nicht: „Dies wird sich in Zukunft durch den beschleunigten Meeresspiegelanstieg infolge des menschengemachten Klimawandels ändern.“