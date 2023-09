﻿Häfen im Land rüsten sich gegen den Anstieg der Meeresspiegel

Kiel. Die schleswig-holsteinischen Häfen und der Nord-Ostseekanal bereiten sich auf einen deutlichen Anstieg der Meeresspiegel vor. Die Prognosen sind dramatisch. Wissenschaftler gehen bis zum Jahr 2100 von bis zu 140 Zentimeter aus. Mit einer Erhöhung der Kaikanten allein ist es nicht getan.

„Durch den Klimawandel und damit einhergehend steigende Meeresspiegel nimmt auch die Gefahr von Hochwasser-Szenarien in unseren Hafengebieten und an unseren Küsten zu“, sagt Frank Schnabel, Vorsitzender des Gesamtverbandes schleswig-holsteinischer Häfen.

Hochwasser-Szenarien: Häfen prüfen Gefährdung der Kaianlagen

Bei den Häfen setzt man deshalb auf eine effiziente Koordination mit den Landesbehörden. Gleichzeitig werde bei allen Bauvorhaben stets die Hochwassertauglichkeit überprüft.

Der Seehafen Kiel ist bereits gerüstet. Bereits heute komme man allen Anforderungen des klassischen Hochwasserschutzes nach. Die Kaikanten der wichtigsten Anlagen könnten auch einen Anstieg von über 1,4 Meter vertragen. Es gebe „ aktuell ausreichend Puffer“, sagt Seehafen-Sprecherin Julia Reichel. Daher könne man auch noch nicht abschätzen, „wie hoch der Bedarf für mögliche Baumaßnahmen zukünftig sein wird“.

Kieler Förde: Sporthäfen besonders im Fokus

Anders sieht es in den Sporthäfen aus, die vor konkreten Herausforderungen stehen. „Das Problem sind die festen Stege. Wir haben bereits die Stromkästen überall 20 Zentimeter höher gebaut“, so Philipp Mühlenhardt, Geschäftsführer der Sporthafen Kiel GmbH. Die Hafenteile mit Schwimmstegen sind weniger anfällig gegen steigende Wasserstände.

Die HafenCity Universität Hamburg hat eine Animation erstellt. Demnach sind an den Küsten Schleswig-Holsteins besonders die Bereiche mit niedrigen Kaikanten und Flachwasserbereichen betroffen. Dazu gehören die Schlei und die Flensburger Förde sowie rund um Kiel alle Sporthäfen und der Tiessenkai in Holtenau.

Die Sporthafen Kiel GmbH hat auch an einem Forschungsprojekt teilgenommen. Dabei hat die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) die Kieler Förde als Fallstudie für die westliche Ostsee ausgewählt. Auch hier zeigt sich Handlungsbedarf bei Spundwänden, Ufer und festen Stege. „Und es hört ja nicht am Hafen selbst auf. Das Problem der Überflutung betrifft ja auch Straßen und Gebiete in Hafennähe“, so Mühlenhardt.

NOK im Klimawandel: Schleusen werden mit Reserve gebaut

Die Folgen des Klimawandels werden aber nicht nur in den Häfen zu spüren sein. Den Meeresspiegel haben auch die Planer am Nord-Ostsee-Kanal im Blick. Beim Bau der kleinen Schleusenkammern werde bereits eine Reserve für klimabedingte Änderungen berücksichtigt, heißt es beim Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal. Zunächst liegt diese bei 50 Zentimeter. Sie kann aber weiter erhöht werden.

Einig sind sich die Küstenländer darin, dass der Umbau der Hafenanlagen ohne entsprechende Bundesmitttel nicht zu finanzieren ist. „Wir fordern die Anpassung der seit 20 Jahren unveränderten Seehafenfinanzierung durch den Bund, nämlich auf mindestens 400 Millionen Euro pro Jahr“, erklärt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Die entsprechende Forderung war bei der Nationalen Maritimen Konferenz als Bremer Erklärung verabschiedet worden.

