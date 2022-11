﻿Tierärzte heben Preise an: Damit müssen Frauchen und Herrchen rechnen

Lübeck. „Das ist eine Katastrophe.“ Elena Cujic vom Tierheim Lübeck ist entsetzt. „Schon vorher haben uns die Leute bei der Finanzierung ihres Tieres um Rat gefragt, weil sie nicht mehr weiter wussten. Und jetzt das auch noch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tierärzte ziehen die Preise an. Seit dem 22. November gilt für sie eine neue Gebührenordnung mit spürbaren Folgen für Haustierbesitzer: Eine Untersuchung kostete Hundebesitzer bislang mindestens 13,47 Euro, für Katzen waren es 8,98. Jetzt beginnt sie bei 23,62 Euro. Impfungen steigen von mindestens 5,77 auf 11,50 Euro, dazu kommen die Kosten für Pflichtberatung, Impfstoff und Bescheinigung.

Tierheim Lübeck: „Wir hoffen, genug Spenden zu bekommen“

Das Tierheim hat Angst vor einer doppelten Belastung. Zum einen befürchtet Elena Cujic einen weiteren Zuwachs von Tieren, deren Gesundheit das Budget des Halters übersteigt. Zum anderen müssen sie selbst die erhöhten Rechnungen begleichen. „Wir hoffen, genug Spenden zu bekommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am schlimmsten sei das „stille Tierleid“. Kaninchen und Meerschweinchen, die sich nicht bemerkbar machen, wenn ihnen etwas fehlt. Herrchen und Frauchen, die die Gesundheit ihrer Tiere nicht mehr gewährleisten können und sich trotzdem nicht von ihnen trennen wollen. „Solche emotionalen Gründe sind letztlich auch egoistische Gründe“, sagt Cujic.

Elena Cujic vom Tierheim Lübeck: „Wir hoffen, genug Spenden zu bekommen, um die höheren Tierarztkosten bezahlen zu können.“ © Quelle: Agentur 54°

Tierärztekammer: Keine genaue Vorhersage der Kosten möglich

Dr. Evelin Stampa ist Tierärztin in dritter Generation. Ihre Praxis liegt im Kreis Schleswig-Flensburg. Als Präsidentin der Tierärztekammer Schleswig-Holstein vertritt sie die Interessen der Branche. „Tierärzte betreiben ihre Arbeit mit einer Leidenschaft, die oft auf ihre eigenen Kosten geht“, sagt Stampa.

Die neue Gebührenordnung sei keine Preisliste, aus der ein Haustierbesitzer die Behandlungskosten eins zu eins ablesen kann. „Die meisten Dienstleistungen werden kombiniert angeboten und der Tierarzt hat die Möglichkeit, den zwei- bis vierfachen Preis zu verlangen“, sagt Stampa. Daher könne man nicht allgemein sagen, wie teuer der nächste Tierarztbesuch ausfällt.

Einmal tief einatmen bitte: Der kleine „Tuffy“ in der Erstuntersuchung bei Eleny Kuipers (l.) und Tierärztin Vanessa Wrieg (r.). © Quelle: Wolfgang Maxwitat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Richtig haushalten: „Tierärzte haben oft ein zu großes Herz“

Die Zahl der Tierarztpraxen sei in den vergangenen zehn Jahren um fünf Prozent gewachsen. Doch der Fachkräftemangel mache der Branche zu schaffen. „Wer hat schon noch Lust, sechzehn Stunden am Tag für 1800 Euro brutto zu arbeiten?“, sagt Stampa. Um den Beruf des Tierarzthelfers attraktiver zu machen, gilt seit Oktober ein neuer Tarifvertrag für Angestellte. Für die Praxen bedeutet das ansteigende Kosten. Dazu kommen Inflation, Energiekrise. „Und ein zu großes Herz der Tierärzte, das oft zulasten ihres Budgets geht“, sagt Stampa.

Lübecker Tierärztin: „Wir wollen jedes Tier gesund machen“

Vanessa Wrieg betreibt eine Tierarztpraxis in der Ratzeburger Allee in Lübeck. „Wir wollen jedes Tier gesund machen“, versichert sie. „Aber wir müssen davon auch leben können.“ Die Anhebung des Grundpreises durch die neue Gebührenordnung ermögliche es, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Lesen Sie auch

„Wir haben viel in unsere Arbeit investiert“, sagt Wrieg. Und wenn es um die Tiere der geflüchteten Ukrainer geht, hätten die Tierärzte sogar kostenlos behandelt. „Teilweise hatte ich zwei Flüchtlingstiere am Vormittag und zwei am Nachmittag“, sagt Wrieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was wird Haustierbesitzern mit kleinem Budget geraten?

Haustierbesitzern, die befürchten, die nächste Rechnung nicht bezahlen zu können, empfiehlt die Tierärztin: „Auf jeden Fall Versicherungen.“ Genau dasselbe rät auch Elena Cujic vom Tierheim Lübeck.

Cujic hat vier Hunde. „,Akita’, ,Ilva’, ,Iwan’ und meine Bulldogge ,Sir Pow-Pow’.“ Einer ist vollversichert mit 80 Euro im Monat. Zwei sind OP-versichert, kosten jeweils 25 Euro monatlich. Dazu kommt noch die Haftpflichtversicherung.

Wie viel kostet eine Hundeversicherung?

Kürzlich hätten sich zwei ihrer Hunde die Kreuzbänder gerissen. 6000 Euro in nur einem Monat wären das gewesen. „Ich kann zahlen, so viel ich will, am Ende wird es sich immer rechnen“, sagt Cujic. Bei der Wahl der Versicherung sei es wichtig zu vergleichen, ob Erbkrankheiten ausgeschlossen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Am besten schließt man sowohl eine Kranken- als auch eine OP-Versicherung ab“, sagt Cujic. Mit den Tierversicherungen sei es wie beim Menschen, sagt Cujic. Vorsorge für den Ernstfall. „Es sind am Ende immer genau die Dinge, die man nicht gebrauchen kann. Wie ein Autounfall am Sonntag.“

Von Timm Lewerenz