﻿Landwirte in Schleswig-Holstein setzen zunehmend auf Hofautomaten

Gut Birkenmoor. Auf Gut Birkenmoor verschiebt sich gerade der Fokus. Die Beerensaison ist vorbei, die Wildsaison beginnt. Für Katrin Abel-Brauns bedeutet das auch, dass sie ihren Hofautomaten neu befüllen muss. Dass zum Erntedank-Fest am 2. Oktober Äpfel, Lammbeisser und Wildmettwurst zu den beliebtesten Produkten des Sortiments zählen, merkt die Landwirtin vor allem daran, dass sich die entsprechenden Fächer in dem kühlbaren Gerät rasch leeren.

„Die Anschaffung hat sich auf jeden Fall gelohnt“, bilanziert Abel-Brauns, die sich vor zwei Jahren dazu entschlossen hat. Der Hofautomat ersetzt auf dem zwischen Kiel und Eckernförde gelegenen Gut Birkenmmor einen ganzen Hofladen.

Der Betrieb eines solchen wäre für Katrin Abel-Brauns viel zu aufwendig. Der Automat hingegen steht den Stammkunden wie auch den vorbeiziehenden Radfahrern und Wanderern jederzeit zur Verfügung, ohne dass dafür Personal nötig wäre.

Auch wenn der Kunde hier nicht mehr zwangsläufig auf einen Verkäufer trifft, wird er auf Hof Birkenmoor doch herzlich begrüßt. © Quelle: Uwe Paesler

Gezahlt wird dabei mit Karte, sodass auch das Verkaufskonzept eine sichere Sache ist. Und weil diese moderne Form der Direktvermarktung so gut funktioniert, soll schon bald der zweite Hofautomat auf dem Schwedenecker Gut aufgestellt werden. Die in ihm angebotenen Lebensmittel sind dann sogar tiefgekühlt.

Lebensmittel-Automaten mit regionalen Produkten aus Schleswig-Holstein

Hofautomaten in Schleswig-Holstein: Landwirtschaftskammer berät die Produzenten

„Die Erzeuger-Automaten stellen für viele Hofbetreiber ein Upgrade der bewährten Direktvermarktungsplattformen Verkaufsstand und Hofladen dar“, bestätigt Isa-Maria Kuhn von der Pressestelle der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, die Landwirte auch hinsichtlich einer möglichen Anschaffung berät. „Bei uns laufen die Automaten ebenso wie die Hofläden und die Heuhotels unter dem Stichwort Einkommensalternativen“, berichtet Kuhn.

Alternativen deswegen, weil die stark schwankenden Preise auf dem Lebensmittelmarkt die Landwirtinnen und Landwirte dazu zwingen, sich nach zusätzlichen Standbeinen umzusehen. „Gerade während der Corona-Zeit hat die Direktvermarktung an Bedeutung gewonnen, weil die Menschen nicht ins Restaurant gehen konnten und kochen mussten“, sagt Kuhn. Im gleichen Zug sei das Interesse an individuellen regionalen Lebensmitteln gestiegen, die sich durch die Erzeuger-Automaten leichter vermarkten ließen.

Nichtsdestotrotz rät die Kammer dazu, sich die Anschaffung eines solchen Automaten gut zu überlegen: „Je nach Leistungsspektrum ist der Preis durchaus hoch. Der Automat kostet Strom und braucht einen trockenen Platz. Auch sollte der Hof unbedingt verkehrsgünstig gelegen sein. Sonst rentiert sich der Betrieb womöglich nicht“, warnt Kuhn.

Im Sommer bot der Hof Birkenmoor in seinem Automaten noch Beeren an. Jetzt sind herbstliche Produkte wie Äpfel und Wildfleisch angesagt. © Quelle: Uwe Paesler

Und noch eine Tatsache gibt die Kammer den Interessierten vor der Anschaffung zu bedenken: „Auch wenn der Kunde über einen solchen Automaten quasi anonym beim Erzeuger einkaufen kann, schätzt er doch den direkten Kontakt zum Produzenten“, sagt Kuhn. Dieser bleibe deshalb trotz der Automatisierung ein Öffentlichkeitsarbeiter in eigener Sache.

Lindaumat in Revensdorf: Rindfleisch von Bundewischen ist der Renner

Was allerdings nicht heißt, dass der Kunde ihm zwangsläufig begegnen will. „Einer der größten Renner in unserem Automaten ist das Rindfleisch von Bundewischen“, berichtet Raija Dowers-Rausch, die den Bornsteiner Landmarkt in Neudorf-Bornstein sowie den Lindaumaten in Revensdorf betreibt. Dowers-Rausch ist selbst keine Erzeugerin, hat aber Gefallen daran gefunden, Produkte regionaler Erzeuger aufzuspüren und über die beiden Automaten zu präsentieren.

„Obwohl ich meinen Kunden ja fast nie begegne, bekomme ich viel positives Feedback“, sagt die Betreiberin, die in ihren Automaten neben Produkten bekannter Erzeuger wie der Holtseer Käserei bewusst auch sehr individuelle Anbieter wie die Chutneys und Fruchtaufstriche der Kieler Zero-Waste-Gründer Resteritter bereithält.

Der Hofautomat schützt die Produzenten auch vor Diebstahl

Während Raija Dowers-Rausch zum einen begeistert von der wachsenden Stammkundschaft spricht, kommt sie am Rande auch auf diejenigen „Kunden“ zu sprechen, wegen derer sie jetzt auch die Kartoffeln im Automaten und nicht mehr daneben präsentiert.

„Manchen Menschen fällt es in diesen fordernden Zeiten schwer, ehrlich zu bleiben.“ Der Erzeuger-Automat sei dementsprechend auch eine Möglichkeit, das Sortiment vor Diebstahl zu schützen, weil es nicht wie bei einem traditionellen Hofstand einfach mitgenommen werden kann.

Gezahlt werden kann hier sowohl mit Bargeld als auch per Karte oder sogar Smartwatch. Weil die Nachfrage steigt, lohne es sich, auch die modernen Zahlungsweisen zu ermöglichen, betont Dowers-Rausch, die sich freut, dass der Trend zum Erzeuger-Automaten in der Region um sich greift: „Es ist ein bisschen so, als kehre auf eine neue Weise der gute alte Tante-Emma-Laden zurück.“