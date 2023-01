﻿Hoffnung auf höhere Förderung der EU: Tauziehen um Northvolt geht weiter

„Kiki“ Herzner eröffnet ersten Second Hand-Laden in Henstedt-Ulzburg

Gebrauchtes in sehr guter Qualität und großer Auswahl: Das soll Kikis Second Hand-Laden in Henstedt-Ulzburg bieten. Mitte Februar öffnen sich die Türen, bereits in Kürze werden die Artikel angenommen und ins Geschäft gehängt. Chefin ist Kristin „Kiki“ Herzner.