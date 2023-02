﻿Hoffnung für die Imland-Klinik: Drei Bieter wollen investieren

Im Ringen um die Zukunft der Imland-Kliniken tut sich was: Mit drei potenziellen Investoren wird es Gespräche geben. Zudem stehen Sanierungsmaßnahmen an, sagte der Generalbevollmächtigte Rainer Eckert am Donnerstag im KN-Interview. Am Freitag stellt er dem Betriebsrat sein eigenes Konzept vor.

Kiel. Großes Interesse an der insolventen Imland-Klinik: Mit drei Bietern soll es vom heutigen Freitag, 17. Februar, an Gespräche geben, sagte der Insolvenz-Beauftragte Rainer Eckert am Donnerstag den Kieler Nachrichten. Einer der Interessenten ist das Städtische Krankenhaus Kiel. Auch mit einem privaten Träger werde es Verhandlungen geben, so Eckert. Ursprünglich seien es 13 mögliche Investoren gewesen: „Das Interesse an Imland ist ernsthaft.“

Parallel zu den Bietergesprächen will Eckert dem Betriebsrat sein eigenes Sanierungskonzept vorstellen.

Insolvenz-Beauftragter: Nicht jeder Arbeitsplatz bleibt zu 100 Prozent so erhalten

Einzelheiten will er vor diesem Gespräch nicht nennen – aber er betont: „Alle Konzepte sehen Veränderungen vor. Nicht jeder Arbeitsplatz bleibt zu 100 Prozent so erhalten.“ Ungewiss ist nach wie vor die Zukunft des Standorts Eckernförde. Sicher ist hingegen, dass Umstrukturierungsmaßnahmen bevorstehen – auch ein Personalabbau ist nicht ausgeschlossen.

Eine gute medizinische Versorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde solle gewährleistet bleiben, erklärt Eckert. Welche Sanierungsmaßnahmen am Ende umgesetzt würden, hänge davon ab, wie sich das politische Umfeld entwickelt, sagte der Insolvenz-Beauftragte im Hinblick auch auf die Kommunalwahlen im Mai. Der Bürgerentscheid in Eckernförde, bei dem sich die Mehrheit für den Erhalt des Klinikstandorts dort ausgesprochen habe, zeige deutlich, wo das Problem liegt: Der Bürgerwille auf der einen Seite stehe den wirtschaftlichen Realitäten in Verbindung mit Personalmangel auf der anderen Seite gegenüber.

Experte: Imland-Standort in Rendsburg darf nicht geschwächt werden

Eckert hält es für wichtig, Imland so umzustrukturieren, dass der Standort Rendsburg gestärkt wird: „Wir müssen darauf achten, dass man Rendsburg in der Struktur als Schwerpunktversorger nicht gefährdet.“ Es müsse genügend personelle Ressourcen für die Abteilungen dort geben. Eine große Fluktuation unter den Mitarbeitern gebe es aktuell zwar nicht. Dies sei jedoch zu befürchten, sollten sich die Rahmenbedingungen verschlechtern.

Der Betrieb bei Imland laufe unterdessen „stabil“. Die Leistungen hätten sich in sämtlichen Bereichen gesteigert: „Mehr Patienten, mehr Behandlungen, mehr Umsatz“, konstatiert der Experte. Das führe er insbesondere auf einen Solidarisierungseffekt in der Region zurück. Der lasse jedoch irgendwann nach. „Wir brauchen darum dringend Klarheit.“

Löhne für Imland-Beschäftigte sind sicher – auch nach Auslaufen des Insolvenzgeldes

Dennoch muss sich derzeit niemand der Beschäftigten Sorgen machen, wie es nach Auslaufen des Insolvenzgeldes ab April weitergeht. „Die Löhne sind sicher, sie können weiter gezahlt werden, bis die Sanierungsschritte umgesetzt sind“, sagt Eckert. „Nächstes Jahr sollten wir in der Lage sein, wieder kostendeckend zu arbeiten.“

In den kommenden Wochen steht eine intensive Phase an: Die Bieter werden die Imland-Standorte auf Herz und Nieren prüfen, um bis Mitte März ein verbindliches Angebot vorzulegen. Aus Sicht von Eckert ein ehrgeiziger Zeitplan: „Das ganze Verfahren ist vom Tempo her ein ICE-Prozess.“