﻿Millionenhilfe vom Land für Sportvereine und Schwimmbäder

Kiel. Angesichts steigender Energiekosten unterstützt das Land Sportvereine und Schwimmbäder mit 14 Millionen Euro. Die über Schulden finanzierten Hilfsfonds wurden am Donnerstag vom Landtags-Finanzausschuss einstimmig beschlossen.

Im ersten Härtefallfonds liegen für die rund 2600 Sportvereine und -verbände in Schleswig-Holstein neun Millionen Euro bereit. „Wir unterstützen den Sport, um sicherzustellen, dass die Vereine und Verbände ihre Angebote trotz steigender Energiepreise aufrechterhalten und sie ihrer wichtigen gesellschaftlichen Funktion weiterhin nachkommen können“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Voraussetzung für die Gewährung von Härtefallhilfen sei eine durch die Energiepreiserhöhung entstandene wirtschaftliche Notlage im Zeitraum von Anfang Oktober 2022 bis Ende April 2023. Anträge können Vereine und Verbände ab Januar beim Innenministerium stellen.

LSV: Unklar, ob das Geld vom Land reicht

Der Landessportverband (LSV) freute sich über die Millionenzusage. "Dieses Hilfsangebot des Landes ist ein deutliches und starkes Signal aus der Politik an unsere Sportvereine und -verbände", sagte LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen. Aber: "Inwieweit diese Summe perspektivisch ausreichen wird, ist für alle Beteiligten zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar."

Vier Millionen für 143 Schwimmbäder

Im zweiten Hilfsfonds stecken fünf Millionen Euro, davon vier für insgesamt 70 kommunale Hallen- und 73 Freibäder in Schleswig-Holstein. "In der Regierungskoalition herrscht große Einigkeit, dass wir trotz der massiv gestiegenen Energiekosten den Schwimmunterricht für Schülerinnen und Schüler ermöglichen wollen" sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Auf der Liste der förderfähigen Bäder stehen auch drei Einrichtungen in Kiel: das Hörnbad, das Hallenbad der Max-Plank-Schule und das Freibad Katzheide.

Bei der Stadt Kiel ist der Jubel verhalten. „In der aktuellen Situation hilft jeder Cent“, erläuterte Sport-Stadtrat Gerwin Stöcken (SPD). Aber: „Mehr als ein Zeichen kann ich nicht erkennen.“ Gerade beheizte Schwimmbäder müssten erhebliche Kosten für die Energie aufbringen. „Allein diese Mehrkosten sind heute schon deutlich höher, als dieser Fonds verspricht.“

Heißer Tropfen ins kalte Wasser

Einen „heißen Tropfen ins kalte Wasser“ dürfte es auch für weitere Bäder in der Kiel-Region und dem Kreis Segeberg geben, unter anderem für das Hallen- und Freibad am Stadtwald in Neumünster, das Plönbad, das Aquacity Rendsburg, das Meerwasser-Wellenbad Eckernförde und die Holstentherme in Kaltenkirchen. Geld winkt auch zahlreichen Freibädern (für die Monate von Mai bis September), unter anderem in Raisdorf, Flintbek, Jevenstedt, Ellerau und Horst.

Der zweite Hilfsfonds richtet sich zudem an Schulträger. Ministerin Prien: „Mit einer weiteren Million Euro für smarte Heizkörperthermostate stärken wir die Energieeffizienz der Schulen und bieten den Kommunen dadurch eine gute Unterstützungsmöglichkeit, Energiekosten zu senken.“

Die Hilfsgelder stellt das Land nicht aus dem normalen Haushalt zur Verfügung. Sie stammen aus dem Ukraine-Notkredit.

Von Ulf Christen