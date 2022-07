Hohes Vekehrsaufkommen am Wochenende auf den norddeutschen Autobahnen

Lange Staus und Wartezeiten: Das verkehrsreiche Wochenende hat bei den Menschen, die in Hamburg und Schleswig-Holstein unterwegs gewesen sind, viel Geduld gefordert. Wo am meisten los war.

Hamburg. Das verkehrsreiche Wochenende hat bei den Menschen, die in Hamburg und Schleswig-Holstein unterwegs gewesen sind, viel Geduld gefordert. Die Sperrung der Autobahn 7 in Hamburg-Bahrenfeld wegen Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel in Fahrtrichtung Süden machte nach Angaben der Verkehrsleitstelle dabei noch die geringsten Probleme. Auf den innerstädtischen Umleitungsstrecken sei es allerdings zu Staus und Behinderungen gekommen, sagte ein Sprecher.

Viele Staus am Samstag

Besonders am Samstag gab es lange Staus und Wartezeiten auf den wichtigsten Autobahnen im Norden. Viel Geduld brauchten Autofahrer auf der A7 in Fahrtrichtung Flensburg. Südlich des Elbtunnels staute es sich auf sieben Kilometern Länge. In Schleswig-Holstein auf dem Weg nach Dänemark stand die Blechschlange nach Angaben des ADAC zwischen Bordesholm und Rendsburg auf 17 Kilometern Länge und zwischen Schleswig und der Grenze noch einmal auf 17 Kilometern Länge.

In der Gegenrichtung waren die Behinderungen deutlich geringer: Zwischen Schleswig und Rendsburg ging es auf sieben Kilometern Länge nur stockend voran. Auf der A1 von Fehmarn nach Lübeck gab es acht Kilometer Stau zwischen Neustadt und Pansdorf. Weiter Richtung Hamburg und Bremen ging es zwischen Hamburg-Ost und dem Maschener Kreuz nicht recht voran. Der Stau erreichte 13 Kilometer Länge.

Vekehr nimmt am Sonntag ab

Am Sonntag nahm der Verkehr wieder etwas ab. In Schleswig-Holstein staute es sich auf der A1 in Richtung Lübeck für sechs Kilometer zwischen Neustadt und Pansdorf. In Richtung Flensburg waren es den Angaben zufolge acht Kilometer Stau auf der A7 zwischen Warder und Rendsburg.

Wegen des Fußballspiels am Sonntag im Volkspark zwischen dem Hamburger SV und Hansa Rostock kam es zu etwas stockendem Verkehr zwischen Stellingen und Volkspark. Das Fußballspiel machte jedoch nur einen geringen Teil des Verkehrs vom Wochenende aus. In der Innenstadt benötigten Autofahrer für den Heidenkampsweg und die Amsinckstraße bei stockendem Verkehr mehr Zeit wegen der Sperrung der A7. Auch auf der A1 Richtung Süden gab es zwischen Öjendorf und Stillhorn acht Kilometer stockenden Verkehr.

Elbtunnel bis Montag gesperrt

Die Sperrung der A7 in Hamburg von der Abfahrt Stellingen bis zum Elbtunnel war am Freitagabend eingerichtet worden. Sie soll bis zum frühen Montagmorgen dauern. Die Polizei riet zu weiträumigem Umfahren oder Umsteigen auf den Nahverkehr.

Der Verkehr wird innerstädtisch über die Elbbrücken umgeleitet, der überregionale Verkehr soll zwischen Neumünster-Süd und dem Horster Dreieck über die B205, die A21 und die A1 ausweichen. Für das kommende Wochenende ist die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Flensburg vorgesehen.

Von RND/ dpa