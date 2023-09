Auf der Ostsee startet in diesen Tagen das Seemanöver „Northern Coast“. Es ist aber derzeit nicht das einzige Manöver. In der Hohwachter Bucht bei Kiel sind 500 britische Soldaten eingetroffen, die dort einen Stützpunkt bauen und eine Pipeline errichten.

Kiel. September ist Manöverzeit. Auf der Ostsee startet am Sonnabend die Seeübung Northern Coast. Parallel zum Manöver der deutschen Marine üben außerdem die britischen Streitkräfte in Schleswig-Holstein. In der Hohwachter Bucht ist dafür das Docklandungsschiff „Mounts Bay“ vor Anker gegangen. Dort wird ein Stützpunkt errichtet und eine Pipeline verlegt.