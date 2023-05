Holstein-Stadion Kiel: Aktueller Stand und Pläne

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bei Holstein Kiels letztem Heimspiel der Saison war unter Fans nicht nur die emotionale Verabschiedung von etlichen Spielern das Gesprächsthema. Es ging erneut um die Zukunft des Holstein-Stadions. Banner der aktiven Fanszene haben dies unterstrichen. Wann ist Baustart? Wie sieht das neue Stadion aus? Fragen, die mein Kollege Kristian Blasel ihn ähnlicher Form auch den Verantwortlichen gestellt hat. Wie der Planungstand ist und der grobe Zeitplan aussieht, erfahren Sie hier:

Knapp eine Woche nach dem Rückzug von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen ist ein Nachfolger gefunden: Philipp Nimmermann, ein Finanzexperte, soll „mit einem frischen Blick die Prozesse neu durchdenken, mit seiner Erfahrung die unterschiedlichen Perspektiven einbinden und mit seiner Stringenz die Energiewende, die Wärmewende und die Transformation voranbringen“, so Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Nimmerman ist in Schleswig-Holstein kein Unbekannter. Er war von 2014 bis Januar 2019 unter Monika Heinold Finanzstaatssekretär in Kiel. Und während dieser Zeit saß Nimmermann mit seinem künftigen Chef im schleswig-holsteinischen Landeskabinett. So schließt sich der Kreis zum grünen Netzwerk, über das wir in der vergangenen Woche berichtet haben.

Bleiben wir bei Politik - aber einer, die die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner unmittelbar betrifft. Anwohnerparken ist in Städten immer ein Reizthema. Zu teuer - oder auch nicht? Zu wenig Plätze - oder zu viele? Egal wie man es dreht und wendet, irgendwer kritisiert es immer. Lesen Sie hier:

Weitere Themen des Tages im Überblick

Nachrichtenüberblick in Kürze





Sportnachrichten auf einen Blick

Bild des Tages

Die bei der Lürssen-Werft gebaute Luxusjacht „Norn“ macht mitsamt dem Helikopter eine Probefahrt auf der Kieler Förde vor Laboe © Quelle: Ulf Dahl

Ein guter Sommerurlaub will gut vorbereitet sein. Das gilt auch für die Luxusyachten. In diesen Tagen bereiten sich die Besatzungen der edlen Schiffe auf die Sommersaison vor. Die neue „Norn“ testete vor Kiel erstmals ihr Hubschrauberlandedeck. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

