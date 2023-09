Holstein-Stadion Kiel: Kommt die Gründung einer neuen Stadiongesellschaft?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mehrfach ist der Umbau des Holstein-Stadions in Kiel verschoben worden, nun soll es einen neuen Anlauf geben. Die Kieler Ratsversammlung soll kommende Woche über einen Vertrag abstimmen, der die Grundlage für die Gründung einer neuen Stadiongesellschaft bildet. Eine Zustimmung wäre ein klares Signal, dass es 2024 losgehen könnte. Doch mein Kollege Kristian Blasel weiß: Bei den Themen Parken und Investitionen besteht noch Redebedarf.

Über die Woche hinaus weiter beschäftigen wird uns die Entführung eine 29-Jährigen aus Rendsburg. Mittlerweile offenbart sich, was auf Behördenseite alles schief lief. Opferverbände fordern eine lückenlose Aufklärung. Die politische Debatte über den Fall nimmt Fahrt auf.

Zum Start ins Wochenende verraten wir Ihnen noch, was Schleswig-Holstein in den kommenden zwei Tagen zu bieten hat. Von SH-Netz-Cup bis Lichtfest in Kiel - ausgewählte Highlights finden Sie hier:

Gerhart Wissel kommt mit seinem Spezial-Rollator auch steilere Wege hinauf. © Quelle: Felix Kästle/dpa

Was macht ein 92-Jähriger, der trotz Gehhilfe weiter raus in die Natur will? Gerhart Wissel erfindet kurzerhand einen eigenen Outdoor-Rollator mit Elektroantrieb und Schneeketten. Der Senior hat mit seiner Offroad-Gehhilfe viel vor. Zum Artikel.

