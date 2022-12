Holtenauer Hochbrücke ab Donnerstag auch für kleinere Lkw frei

Neuigkeiten von der Holtenauer Hochbrücke, Herausforderungen bei der Prüfung der Wohngeldanträge und ein Profi-Handballer zu Gast in unserem Handball-Podcast: Das sind die Themen des Tages - zu lesen in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Schritt für Schritt geht es an der Prinz-Heinrich-Brücke in Kiel voran. Nach der Havarie wurde die Brücke zuerst für Autos und dann für Linienbusse freigegeben. Als nächstes sollen Fahrzeuge bis 12 Tonnen und Busse der Autokraft über die Holtenauer Hochbrücke fahren können. Bei einem Doorstep verkündete Verkehrsministers Claus Ruhe Madsen noch eine weitere gute Nachricht. Mehr dazu hier:

Glatt läuft es leider nicht in den Verwaltungen. Ab Januar tritt das neue Wohngeldgesetz in Kraft, von dem deutlich mehr Einkommensschwache profitieren sollen. Das bedeutet in erster Linie ein Plus an Anträgen. Weil die Prüfung, wer Wohngeld bekommen kann, nach Angaben der Stadt Kiel aufwendig und kompliziert ist, soll nun mehr Personal dafür abgestellt werden. Mein Kollege Michael Kluth hat sich im Rathaus von einer Expertin zeigen lassen, worauf es bei den Anträgen ankommt. Was er daraus ableitet, erfahren Sie in seinem Kommentar.

Dringend Hilfe benötigt Mario Gams aus Kiel: Er ist an Blutkrebs erkrankt und sucht einen Stammzellenspender. Seine Freunde und Bekannte setzen bereits alles mögliche in Bewegung, um einen Spender zu finden. Aber auch Sie können helfen! Lesen Sie hier:

Weitere Themen des Tages finden Sie im folgenden Überblick.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Podcast des Tages

Erstmals ist ein Profi-Handballer vom THW Kiel im Podcast „Timeout THW“ zu Gast. Hören Sie hier in die Folge mit Sander Sagosen rein!

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

