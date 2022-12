Holtenauer Hochbrücke wieder frei

Am 30. November hatte der Ausleger eines 38 Meter hohen Krans an Bord eines finnischen Spezialschiffs beide Holtenauer Brücken über dem Nord-Ostsee-Kanal getroffen. Die Schäden wurden vom Brückenteam des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein und einem externen Prüfingenieursbüro untersucht.

es ist eine Nachricht, mit dem kaum jemand vor dem kommenden Sommer gerechnet hatte: Eine der beiden Holtenauer Hochbrücken wird teilweise wieder für den Autoverkehr freigegeben. Direkt nach der Schiffskollision am vergangenen Mittwoch sah es im ersten Moment so aus, als würden Autofahrer über Monate Umwege in Kauf nehmen müssen, um über den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel zu gelangen.

Nun die Entwarnung: Das Verkehrsministerium Schleswig-Holstein hat soeben ankündigt, dass die Prinz-Heinrich-Brücke in den kommenden Tagen zumindest für Pkw bis 3,5 Tonnen freigegeben wird. Voraussichtlich soll die Brücke am Mittwoch ab 6 Uhr wieder befahrbar sein – in beide Richtungen mit jeweils einer Spur. Die benachbarte Olympiabrücke bleibt weiter gesperrt.

Weniger gute Nachrichten gibt es dagegen von einer anderen Autobahnhochbrücke über dem Kanal. Weiter westlich bei Rendsburg soll ab 2023 die Rader Hochbrücke durch einen Neubau ersetzt werden. Eigentlich sollte das komplett 380 Millionen Euro kosten. Heute aber wurde bekannt: Allein die erste Baustufe wird bereits mehr als 300 Millionen Euro kosten. Somit werden sich die Kosten fast verdoppeln.

Der Siegerentwurf zur Umgestaltung der Kiellinie steht fest. Nach der Jury-Entscheidung in der vergangenen Woche liegen jetzt konkrete Ideen vor, wie die Promenade eines Tages aussehen könnte. Mein Kollege Steffen Müller weiß mehr.

Übergang der Hamburger Straße zur B432/B206 in Bad Segeberg: Ein Schwerlasttransporter steckt fest. © Quelle: Daniel Friederichs

Ein Schwertransporter blockiert den Übergang der Hamburger Straße zur B432/B206 in Bad Segeberg. Beide Fahrspuren sind gesperrt – voraussichtlich bis zum späten Abend.

