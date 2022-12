﻿Brücken-Drama: Nun schwächelt auch noch die Kanalfähre „Adler 1“

Ein Unglück kommt selten allein. Nach der Havarie mit der Holtenauer Hochbrücke ist nun auch die Kanalfähre „Adler 1“ defekt. Ein Maschinenschaden hat die Fähre am Sonnabend lahmgelegt. Eine Lösung ist aber in Sicht.

Kiel. Nach der schweren Havarie des Frachters „Meri“ mit den Holtenauer Hochbrücken sorgt eine weitere Havarie für Kummer. Die so wichtige Kanalfähre „Adler 1“ war am Sonnabend über Stunden außer Betrieb.

Die 38 Jahre alte Kanalfähre „Adler 1“ war nach der Vollsperrung der Holtenauer Hochbrücken die einzige Möglichkeit für Radfahrer und Fußgänger, um vom Kieler Norden in die Wik zu kommen.

Schiff vermutlich überlastet

Der 24-Stunden-Betrieb hat das 38 Jahre alte Schiff aber vermutlich überlastet. In der Nacht zum Sonnabend musste die Fähre mit Maschinenschaden an die Pier. „Wir arbeiten an einer Lösung“, so Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau.

Das Amt ist für die Fährverkehre auf dem Kanal als Bundesbehörde zuständig. Die Reederei der „Adler 1“ hat aber die Ausschreibung gewonnen und betreibt den Verkehr auf Basis der rechtlichen Vorgaben seit 1984 mit der kleinen Fähre.

Stadt will schnelle Lösung

Da die für nur 49 Passagiere ausgelegte „Adler 1“ aber für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr nicht gewachsen ist, war in den vergangenen Tagen eine zweite Fähre von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) gefordert worden.

Die „Schwentine“ der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) hatte deshalb am Freitag um 11 Uhr einen Probeanlauf gemacht. Dabei haben sich Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes vom ordnungsgemäßen Zustand der Fähre und der Machbarkeit überzeugt.

Von der Bundesbehörde bekam die Reederei SFK zunächst eine Liste mit Anforderungen. So müssen fünf gelbe Rundumleuchten an dem Schiff angebracht werden. Die Fenderung muss außerdem noch an den Wiker Anleger angepasst werden.

Die SFK hat außerdem zugesagt, die Fähre mit zwei Besatzungsmitgliedern zu betreiben. Die „Schwentine“ kann bis zu 200 Passagiere pro Fahrt mitnehmen. Viermal so viele wie die „Adler 1“.

Es müssen noch Formalitäten geklärt werden

Vor dem Einsatz müssen aber auch die Formalitäten zwischen Stadt und dem WSA geklärt werden. Dem WSA fehlen nach KN-Informationen immer noch verbindliche Zusagen zur Kostenübernahme.

Die Reederei Adler Schiffe hat für den Betrieb der „Adler 1“ nur einen knappen Kostenrahmen. Sie setzt bei Ausfällen deshalb einen Busersatzverkehr über die Hochbrücke ein. Doch das geht jetzt auch nicht.

Nur zu Fuß oder per Rad über die Hochbrücke

Deshalb stehen seit dem Morgen Menschen an den Fähranlegern und kommen nur zu Fuß oder per Rad über die Hochbrücke. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist damit der Kanal wieder zu einer Barriere zwischen der Wik und Holtenau geworden.