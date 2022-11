﻿Holz-Mafia hat in Schleswig-Holstein noch nicht zugeschlagen

Die steigende Nachfrage nach Bau- und Kaminholz sorgen dafür, dass in den Wälder von Schleswig-Holstein wieder Geld verdient wird. „Seit langer Zeit gibt es wieder Erträge aus der Waldpflege“, so Forstminister Werner Schwarz am Freitag in Meezen. Die Holz-Mafia ist im Land noch nicht aktiv.

Meezen/Kiel. Bei einem Besuch des Forstbetriebs Waldhütten in Meezen hat Forst- und Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) am Freitag den Waldbesitzern in Schleswig-Holstein die Unterstützung der Landesregierung zugesichert. Klimawandel, Schädlingsbefall, aber auch die aktuelle geopolitische Lage seien „besondere Herausforderungen“ für die Eigentümer.

Es war der erste „dienstliche Besuch“ von Schwarz in einem Wald seit seinem Amtsantritt. Am Rande wurde auch über die „internationale Holzmafia“, die in den letzten Monaten offenbar verstärkt in Wäldern in Deutschland zugeschlagen hat, debattiert. In Schleswig-Holstein ist das aber offenbar aber noch kein Problem.

Forstminister Schwarz möchte Anteil Wald in Schleswig-Holstein auf zwölf Prozent erhöhen

Das nördlichste Bundesland gilt als sehr waldarm in Deutschland. 173 000 Hektar Wald stehen auf elf Prozent der Landesfläche. „Wir verfolgen das ambitionierte Ziel, den Anteil auf zwölf Prozent zu erhöhen“, betonte Werner Schwarz. 51 Prozent der Wälder sind in Privatbesitz, wie der Forstbetrieb Waldhütten in Meezen. Ob Landesforsten oder Privatbesitz: Nachhaltigkeit sei das Leitprinzip der Waldwirtschaft. Es werde nicht mehr „geerntet als nachwachsen kann“.

Holz habe aber seit Beginn des Ukraine-Kriegs einen ungewöhnlichen Aufschwung als umweltfreundlicher Energieträger bekommen, räumte auch der Minister ein. Kritisch sehe er den Vorstoß der EU-Kommission an, im Wald gewonnenes Brennholz nicht mehr als „erneuerbaren Energieträger“ anzuerkennen.

Brennholz-Nachfrage ist groß: Erstmals Absagen in diesem Jahr

„Die Nachfrage von Menschen, die im Wald selbst Holz sägen wollen, ist seit Monaten sehr groß“, bestätigte Waldbesitzer Dietrich Ebeling, der den Betrieb zusammen mit Ehefrau Annette in der dritten Generation bewirtschaftet. In seinem Wald werde vor allem Bauholz, vor allem Esche, aber auch Fichte, geerntet. Aber auch eine Handvoll Selbstwerber kämen regelmäßig in seinen Wald.

Wegen der Nachhaltigkeit könne man jedoch nicht mehr Flächen anbieten. „Aber Bereiche, die vorher wegen verschiedenster Schwierigkeiten gemieden wurden, sind jetzt auch gefragt“, so Ebeling. Auch er werde die Preise demnächst moderat auf 30 Euro je Raummeter erhöhen. Bislang zahlen die Kunden 25 Euro. Klaus und Oliver Barz halten dem privaten Wald schon seit 40 Jahren die Treue. „20 Raummeter brauchen wir für zwei Häuser“, berichtete Klaus Barz.

Um Landwirtschaftsminister Werner Schwarz zu zeigen, wie Bäume geerntet werden, setzte sich Olaf Mölk in einen Harvester und machte eine Vorführung. © Quelle: Frank Scheer

Die beiden Privatleute kamen mit Werner Schwarz am Freitag ins Gespräch. Der Minister, selbst Besitzer eines kleinen Waldes, macht auch selbst für zwei eigene Kamine das Brennholz. Bekannt seien ihm die Wartelisten für Menschen, die selbst sägen wollen. Selbstwerbern, die noch kein Platz bekommen haben, rät er, bei Landwirten oder Forstbetriebsgemeinschaft mal nachzufragen, ob in irgendeinem Wäldchen noch etwas frei ist. In Waldhütten gebe es leider nichts mehr zu verteilen, so Ebeling. „Wir mussten zum ersten Mal Absagen erteilen.“

Dietrich Ebeling (rechts), hier mit Ehefrau Annette und Goldenretriver „Henning“, sowie Rolf-Martin Niemöller, Bezirksförster der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, tauschten sich mit dem Minister zu aktuellen Themen wie dem Start der Brennholzsaison und einen zukunftsfähigen Waldumbau aus. © Quelle: Frank Scheer

Von der Holz-Mafia, die in Teilen Deutschlands teilweise mit Harvestern anrückt und Wälder leer räumt, hatte er gelesen. „Betroffen sind wir davon nicht. Man kann sein Holz aber durch Chips und andere Maßnahmen vor Diebstahl sichern“, so Dietrich Ebeling. Auch in anderen Bereichen der Landesforsten sei der „bandenmäßige Diebstahl“ kein Problem, betonte Jonas Krause von der Oberen Forstbehörde. „Zwei Fälle hat es zuletzt gegeben. Da wurden die Täter von der Polizei ermittelt.“ In einem Spiegel-Interview hatte Jürgen Gaulke, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, von einem sehr großen Problem in Deutschland gesprochen.

Schwarz wies auch darauf hin, dass „seit langer Zeit in der Waldwirtschaft wieder Erträge erwirtschaftet werden“. Und die Bewirtschaftung sei eine wichtige Voraussetzung für eine stabile Entwicklung der Wälder und die Weichenstellung für die nächsten 100 Jahre, so Schwarz. In der Zukunft sei es wichtig, das Baumartenspektrum zu sichern und zu erweitern. Und Dietrich Ebeling betonte zur „thermischen Nutzung“ von Holz: „Man muss sich immer bewusst machen: Das CO2 , das bei der Verbrennung freigesetzt wird, hat der Baum im Laufe der Jahrzehnte ja auch aufgenommen. Das ist letztlich eine ausgeglichene Bilanz.“