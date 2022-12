﻿Nie wieder Weihnachten ohne Wohnung

Chris H. kennt das eiskalte Leben auf der Straße. In seiner Kieler Hempels Wohnung in der Lauenburger Straße ist er nun sicher.

Kiel. Vor Jahren war Chris H. vollkommen hoffnungslos. Er hatte auf der Werft am Bau der „Sailing Yacht A“ für einen russischen Milliardär mitgearbeitet. Doch als das Luxusschiff fertig war, verlor der Kieler seinen Job und seine Wohnung. „Ich konnte die Miete nicht mehr zahlen. Ich wusste nicht, dass mir Geld vom Staat zustand. Also zog ich aus.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es wurde Winter, es wurde kalt und Chris schlug sich irgendwie draußen durch. „Ich hatte gar kein Geld, ich hatte gar nichts“, erinnert er sich. Selbst Weihnachten war trostlos. „Das Fest verbrachte ich im Wald.“ Allein? „Ja, war total mies. Aber ich bin ja noch da.“

Ein dreiviertel Jahr blieb der heute 35-Jährige obdachlos. Man sieht es ihm nicht an.

„Ich hätte wieder meinen Job verloren“

Vor zwei Jahren geriet er wieder in eine ähnliche Lage. Wegen eines Mietrückstands kündigte ihm sein Vermieter fristlos. Nach einigem Hin und Her „musste ich mir innerhalb eines Monats eine neue Wohnung suchen. Das ist nahezu unmöglich in Kiel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diesmal, sagt er, wäre er nicht auf die Straße gezogen, sondern hätte bei Freunden auf der Couch übernachtet. „Aber für wie lange und wohin mit den Möbeln?“, fragt er. „Wenn man keine Wohnung hat, dann kann man morgens auch nicht pünktlich aufstehen und einer regelmäßigen Beschäftigung nachgehen. Man hat andere Sorgen. Ich hätte also meinen Job verloren.“

Dabei hatte der gelernte Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gerade erst eine Umschulung zur Betreuungskraft abgeschlossen und in einem Pflegeheim angefangen.

Diesen Job zu verlieren, ohne Bleibe zu sein – all das blieb Chris H. diesmal erspart. Denn für Wohnungsnotfälle hat der Verein Hempels 2017 eine Stiftung gegründet. Ihr Hauptzweck ist es, Wohnungen anzukaufen, um Wohnungslosen eine langfristige Unterkunft zu geben. Das erste und bisher einzige Haus kaufte die Stiftung 2017, ein Wohnblock in der Lauenburger Straße 37 und 39.

„Hauptzweck der Hempels Stiftung ist es, Wohnungen anzukaufen, um Wohnungslosen eine langfristige Unterkunft zu geben.“ Jo Tein, Kopf und Gründer von Hempels. © Quelle: Sven Janssen

Chris H. hatte enge Kontakte zu Hempels. Jahrelang hatte er für den Verein im Trinkraum Gaarden gearbeitet, ehrenamtlich und hauptamtlich. Nun bekam er von Hempels das Angebot eine 44-Quadratmeter-Wohnung in der Lauenburger Straße 37 zu mieten. Ganz normaler Mietvertrag. 374 Euro Warmmiete. Sollte er irgendwann mal nicht bezahlen können, droht ihm diesmal nicht der Rausschmiss. Hier ist er sicher, und hier kommt jede Woche ein Sozialarbeiter, der sich um die Hausbewohner kümmert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Housing First in Kiel Housing First ist ein sozialpolitisches Konzept zum Umgang mit Obdachlosigkeit als Alternative zum herkömmlichen System mit Notunterkünften und vorübergehender Unterbringung. Beim Housing First müssen die wohnungslosen Menschen keine Voraussetzungen erfüllen, um eine Wohnung zu bekommen. In Kiel verfolgt Hempels diesen Ansatz. „Es geht um langfristiges Wohnen. Wer wohnen bleiben möchte, darf das unbegrenzt“, sagt Jo Tein, Mitbegründer von Hempels. Um das zu ermöglichen wurde 2012 die Hempels Stiftung gegründet. Durch Spenden liege das Stiftungskapital inzwischen bei 300.000 Euro. 2017 kaufte die Stiftung ein laut Tein altes Wohnhaus mit zwölf kleinen Wohneinheiten in der Lauenburger Straße 37/39, das seitdem renoviert und restauriert wird. Freiwerdende Wohnungen vermietet die Stiftung an Obdachlose und Wohnungslose. Diese Menschen seien für private Vermieter, für Konzerne und Wohnungsgenossenschaften keine attraktiven Mieter, sagt Tein. „Wenn sie überschuldet sind und Drogen- oder Alkoholprobleme haben, bekommen sie auf dem freien Markt keine Wohnung.“ Hempels betreut die Mieter, bietet Hilfe beispielsweise bei Verschuldung und Suchtproblemen. Die Hempels Stiftung will für ihr Klientel in Zukunft noch weiteren Wohnraum schaffen. Schon Anfang kommenden Jahres soll auf dem Grundstück in der Lauenburger Straße mit dem Bau eines Hauses mit neun Wohnungen begonnen werden. Weitere Informationen und Spenden unter www.hempels-sh.de.

Den Sozialarbeiter braucht Chris H. derzeit nicht. Sein Leben ist aufgeräumt wie seine Zweizimmerwohnung. Zwar hängt kalter Zigarettenrauch in der Luft, aber auf der Fensterbank stehen gesunde Zimmerpflanzen in Keramikübertöpfen. Sogar seinen Couchtisch hat er mit filigranem Zierspargel dekoriert. Und im Bad züchtet er Bananenstauden und Sukkulenten, diese Pflanzen mit dicken fleischigen Blättern, in denen sie Wasser speichern, um längere Trockenzeiten zu überstehen.

Chris H. hat seine Trockenzeit überstanden. Der 1,96 große Mann mit den langen braunen Haaren, die er zum Zopf zusammenbindet, sitzt entspannt in Jeans, Hoodie und Sneakers auf seiner rotbraunen Ledercouch und zündet sich eine Zigarette an. Feierabend. Heute war er den ganzen Tag auf einer Fortbildung. Das gehört zu den regelmäßigen Pflichten in seinem Job. Er arbeitet immer noch in dem Kieler Pflegeheim als Betreuungskraft. „Seit ich bei Hempels gearbeitet habe, weiß ich, dass mir soziale Arbeit liegt.“

Die Wohnung im Hempels-Stiftungs-Haus, sagte er, sei für ihn wie ein doppelter Boden. Sollte er wieder ins Straucheln geraten, werde er aufgefangen. Das bedeutet ihm viel. Zu gut kann er sich noch an die Zeit im Bodelschwingh-Haus erinnern, der Kieler Notunterkunft für obdachlose Männer. „Du hast zwar Bett und Schrank, es gibt Gemeinschaftstoiletten und -küche.“ Aber das alles sei zweckmäßig unbehaglich – und das Schlimmste: „Du bist umgeben von Leuten, die dir nicht guttun.“ Immer wieder musste er seinen wenigen Besitz fest im Schrank verschließen und wurde trotzdem bestohlen.

Chris H. in seiner Wohnung in der Lauenburger Straße. © Quelle: Frank Peter

Irgendwann fand er einen Ausweg aus der Wohnungslosigkeit. Ihm wurde ein Job als Hausmeister inklusive Wohnung angeboten. Sein Einstieg zurück in ein normales Leben. Andere Obdachlose schaffen diesen Weg meist nicht. Viele bleiben im Bodelschwingh-Haus oder in den anderen kommunalen Notunterkünften: in Containern, in Hotels, befristet in Zimmern, die sie nicht selbst mieten. In Kiel gibt es aktuell etwa 2500 solcher Wohnungsnotfälle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2500 Menschen, die auch Weihnachten ohne Wohnung sind. Chris H. gehört zwar nicht mehr dazu. Eine Feier in den eigenen vier Wänden fällt für ihn dennoch aus. Nicht weil Weihnachten allein im Wald so traumatisch war, sondern weil es schon in seiner Kindheit kaum eine Rolle spielte. Er will dieses Jahr lieber arbeiten. Also verbringt er Weihnachten im Pflegeheim mit den Senioren. Verschenkt Trost und Hoffnung zum Fest der Nächstenliebe.