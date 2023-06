Hubschrauber sucht Täter nach Geldautomatensprengung

Internationales Turnier

Ulzburg-Cup: Grandiose Stimmung nicht nur in den Handball-Hallen

Der Ulzburg-Cup zieht Handball-Nachwuchsteams aller Altersklassen aus dem In- und Ausland magisch an. Auch bei der 46. Auflage in diesem Jahr sorgten die Teilnehmenden bei einem der größten Handball-Events in Norddeutschland mit ihrer ansteckenden Fröhlichkeit für gute Laune in den Hallen und auf den Straßen der Großgemeinde.