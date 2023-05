﻿Schleswig-Holsteiner zeigen sich offen für Umstieg auf Rad, Bus und Bahn

Kiel. Trotz Benzinpreishoch im vergangenen Jahr und Umweltdebatten bleibt das Auto für die Mehrheit der Deutschen das beliebteste Verkehrsmittel, wie eine Yougov-Umfrage im Auftrag des Versicherers Huk Coburg ergeben hat. Menschen in Schleswig-Holstein haben demzufolge allerdings vor dem Hintergrund der Energiekrise ihr Mobilitätsverhalten am stärksten verändert.

In der Huk-Mobilitätsstudie sagten 72 Prozent der bundesweit 4042 Befragten, dass das Auto in Zukunft ihre Mobilitätsanforderungen am besten erfüllen werde – fünf Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. In Schleswig-Holstein gaben allerdings mit 62 Prozent im Ländervergleich die meisten Befragten an, angesichts der Lage auf den Energie- und Kraftstoffmärkten im vergangenen Jahr mit einer Verhaltensveränderung reagiert zu haben.

Reaktion auf Energiekrise: Schleswig-Holsteiner fuhren mehr Fahrrad

So sind beispielsweise 18 Prozent der Schleswig-Holsteiner deshalb vermehrt Fahrrad gefahren, nur in Bremen war der Anteil etwas höher. Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern haben im echten Norden im Ländervergleich auch die meisten Erwachsenen als Reaktion auf die Energiekrise ein Fahrrad gekauft.

Auch beim Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zeigten sich Schleswig-Holsteiner im Vergleich zu allen anderen Flächenländern besonders offen. Mehr als ein Drittel ist demnach nach Einführung des 49-Euro-Tickets bereit, im Alltag oder bei Urlaubsreisen vermehrt Busse oder Bahnen zu nutzen oder sogar ihr Auto abzuschaffen. Nur in den Stadtstaaten wie in Hamburg (41 Prozent) war die Bereitschaft dazu noch höher. 

Die Schleswig-Holsteiner würden auch am ehesten auf innerdeutsche Flüge verzichten, wenn das zum Erreichen von Klimazielen nötig wäre. 69 Prozent wären dazu bereit, nur in Thüringen war die Quote einen Prozentpunkt höher. Auch einem Tempolimit auf der Autobahn zeigten sie sich am ehesten aufgeschlossen. 56 Prozent der Befragten in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen könnten sich für Klimaziele vorstellen, darauf zu verzichten, dort schneller als 130 Stundenkilometer zu fahren. Damit erreichten die beiden Länder bundesweit die höchsten Werte.

