﻿Hund Hercules im Regionalzug vergessen – Bundespolizei konnte helfen

Schleswig-Holstein/Hamburg. Ein Hund ist auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg in einem Regionalzug vergessen worden. Am Donnerstagmorgen, 1. Juni, fand eine Zugbegleiterin gegen 8.45 Uhr im RE 7 im Hamburger Hauptbahnhof eine Tragetasche für Tiere, in der sich ein Hund befand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor war der Zug auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg gefahren. Die Besitzerin konnte zu dieser Zeit nicht gefunden werden, deshalb wurde der Hund zunächst an eine Bahnsteigaufsicht und danach an die Bundespolizei übergeben.

Hundebesitzerin konnte schnell kontaktiert werden

Anschließend wurde der Hund zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof mitgenommen und dort mit Wasser und Spielzeug versorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Da der Hund eine Hundemarke mit einer Telefonnummer besaß, konnte zügig Kontakt zur Besitzerin hergestellt werden. Die dankbare Hundebesitzerin sagte sofort die Abholung ihres Hundes Hercules zu“, so eine Sprecherin der Polizei. Sie habe angegeben, den Hund vergessen zu haben und bereits auf der Suche nach ihm gewesen zu sein.

Lesen Sie auch

Bis zur Übergabe des Hundes an die sichtlich erleichterte Besitzerin zeigte sich Hercules in der Bundespolizeiwache von der besten Seite und sei dort fürsorglich von einer Bundespolizistin betreut worden.

KN