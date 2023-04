Kiel

Hunderte Euro in «Zu-Verschenken-Kiste» gefunden

Ein Mann blättert in Kiel neugierig in einem Buch aus einer «Zu-Verschenken-Kiste» - und findet darin eine Menge Geld. Die Polizei sprach am Freitag von einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag, den der 22 Jahre alte Finder am Mittwoch abgegeben habe.