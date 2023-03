﻿Hunderte neue Soldaten: Bundeswehr verstärkt Elitetruppe in Eckernförde

Die Bundeswehr hat angekündigt, das Kommando Spezialkräfte der Marine deutlich zu verstärken. Die Zahl der Dienstposten am Standort Eckernförde soll bis 2025 auf 600 fast verdoppelt werden. Erste neue Einheiten sollen in wenigen Tagen in Dienst gestellt werden.

Kampfschwimmer vom Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) gehen bei einer Übung mit Sturmgewehren aus der Ostsee an Land. Die in Eckernförde stationierte Elite-Truppe soll in den kommenden Jahren deutlich aufgestockt werden. (Archivbild)

Eckernförde. Jahrelang ging es mit dem Bundeswehr-Standort Schleswig-Holstein bergab. Stützpunkte von Marine, Heer und Luftwaffe wurden ausgedünnt oder ganz geschlossen, Dienstposten gestrichen. Jetzt ändert sich das. Am Freitag hat die Marine angekündigt, die Einheiten des Kommandos Spezialkräfte der Marine (KSM) an ihrem Stützpunkt in Eckernförde deutlich zu verstärken. Bis zum Jahr 2025 soll die Elitetruppe im Ostseebad auf 600 Soldatinnen und Soldaten anwachsen und sich damit fast verdoppeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verteidigungsministerium gibt grünes Licht

Bereits am kommenden Mittwoch sollen erste neue Einheiten des KSM durch Vizeadmiral Frank Lenski, Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte und stellvertretender Inspekteur der Marine, mit einem Appell in Eckernförde in Dienst gestellt werden. Der Aufwuchs der Truppe unter dem Titel „KSM 2023+“ wurde bereits vor einiger Zeit durch das Verteidigungsministerium gebilligt und nehme nun Fahrt auf, heißt es von der Bundeswehr.

Neue Struktur bei der Marine in Eckernförde

Parallel zur Erhöhung der Zahl von Soldatinnen und Soldaten wird auch die Struktur der Truppe in Eckernförde den neuen militärischen Herausforderungen angepasst. So will die Marine mit der Spezialoperationen-Bootskompanie und der Unterstützungskompanie zwei neue Einheiten aufstellen und die Gruppe Ausbildung auflösen. Sie werde als Ausbildungszentrum Spezialkräfte der Marine als neue Einheit aufgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Ausbau des Marinestandorts ist eine Chance für Eckernförde, denn er bedeutet zugleich Zuzug von jungen Menschen und Familien“, sagt Eckernfördes Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD). „Durch die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wird die Kaufkraft in unserer Stadt gesichert.“ Aufgabe der Stadt sei es nun, das Ankommen und das Wachstum positiv zu gestalten. „Hierzu gehört aus meiner Sicht in erster Linie das Schaffen von Dauerwohnraum“, sagt Ploog.

Kampfschwimmer sind Kern der Truppe

Das KSM ist die maritime Komponente der Spezialkräfte der Bundeswehr. Kern der Truppe sind die Kampfschwimmer. Sie operieren als Taucher, Fallschirmspringer, Speedbootpiloten, Sprengstoffexperten, Einzelkämpfer und vieles mehr. Im Ernstfall gehen sie als Erste in einen Einsatz.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den Fähigkeiten der seit 1974 in Eckernförde stationierten und ältesten Spezialeinheit der Bundeswehr gehören die Informationsgewinnung in Krisen- und Konfliktgebieten, die Befreiung von Geiseln, das Festsetzen von Zielpersonen im Ausland, die Terrorabwehr und verdeckte Operationen.

Genügend gutes Personal für die neuen Posten im KSM zu finden, könnte für die Marine jedoch zu einer Hausforderung werden, gibt Marco Thiele, Vorsitzender Marine im Vorstand des Deutschen Bundeswehrverbandes als Interessenvertreter der Soldaten, zu bedenken. Denn: „Es ist ohnehin schon schwierig auf dem Arbeitsmarkt.“ Von Betreuung und Fürsorge der Soldaten im Einsatz und in der Heimat bis hin zur Verteilung der Zulagen für Führungsposten und Soldaten auf See müsse die Marine an ihrer Attraktivität für junge Leute arbeiten. Denn: „Der Job an sich ist hochinteressant“, sagt Thiele.