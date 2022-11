Wer seinen Hund aus dem Tierheim holt, soll keine Hundesteuer zahlen – das fordert die FDP in Schleswig-Holstein. Auch Jagdhunde sollten von der Abgabe befreit werden. Das sind die Hintergründe.

Kiel. In einigen deutschen Gemeinden gilt es schon, Kiel will mit einer befristeten Regelung nachziehen: Wer seinen ersten Hund aus einem Tierheim holt, soll keine Hundesteuer zahlen müssen. Die Landtagsfraktion der FDP will das nun per Gesetzesänderung für ganz Schleswig-Holstein festlegen. Außerdem von der Hundesteuer ausgenommen werden sollen Hunde, die nach dem Landesjagdschutzgesetz als brauchbare Jagdhunde gelten.