Hundestrände an der Ostsee

Kunststücke im Sand oder ein Bad in der Ostsee mit Hund: Am Hundestrand in Schönberg haben Mensch und Hund gemeinsam Spaß.

Die Gemeinde Schönberg zeigt sich besonders hundefreundlich. Gleich drei Hundestrände an der Ostsee locken hier. Am Hundestrand in Schönberg gibt es sogar Strandkörbe für Herrchen und Frauchen. Perfekt für einen Strandausflug mit Hund an heißen Tagen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket