﻿Otto Kemmerich, der Wunderschwimmer aus Husum, den kaum noch einer kennt

Husum. Ein bisschen verrückt muss er wohl gewesen sein. Otto Kemmerich brach Anfang des 20. Jahrhunderts zu spektakulären Schwimmaktionen im nordfriesischen Wattenmeer auf, lieferte sich ein Schwimmduell mit einem Seelöwen und ging mit einer Löwin in Husum spazieren.

Weltweit sorgte der Husumer Abenteurer für Schlagzeilen. Doch heute kennt kaum ein Schleswig-Holsteiner noch diesen Wunderschwimmer und Löwenbändiger. Der Sporthistoriker Erik Eggers (54) aus Kellinghusen hat ein Buch und einen wissenschaftlichen Aufsatz über „einen der berühmtesten Sportler des Landes“ verfasst.

„Der Weg zur Weltberühmtheit begann im Watt“, sagt Eggers. Vor fast genau 100 Jahren wagte Otto Kemmerich (1886-1952) sein erstes spektakuläres Schwimmabenteuer. Er wollte im offenen Meer von Nordstrand bis nach Husum schwimmen. Eine sechs Kilometer lange Strecke, die er bei äußerst widrigen Bedingungen – es regnete und der Wind kam aus Südost – bewältigen musste.

Otto Kemmerich: Wunderschwimmer aus Husum begeisterte die Massen

„Die Nordstrander haben Kemmerich noch von der waghalsigen Aktion abhalten wollen“, erzählt Eggers. Doch der habe vorm Start seine „außergewöhnliche Körperkraft“ demonstriert: Er verbog und durchbrach einfach einige eiserne Pfennigstücke mit seinen bloßen Händen, und die Menschen waren beruhigt. Nach einer Stunde und 50 Minuten erreichte Kemmerich an diesem Augusttag 1922 schließlich wieder das Festland.

„Von da an begann seine abenteuerliche Karriere, die ihn zu einem der bekanntesten Schwimmer der Welt machte“, berichtet Eggers. So durchquerte er noch auf seiner Hochzeitsreise im Juli 1923 den Bodensee an seiner breitesten Stelle (13 Kilometer). Er sorgte als Eisschwimmer in einer Freibadeanstalt an der Hamburger Alster für Furore, indem er 90 Minuten lang zwischen Eisschollen schwamm.

Er überwand in Etappen schwimmend die Strecke von Husum nach Wyk auf Föhr. Er schwamm quer über die Ostsee von Fehmarn nach Warnemünde (30 Seemeilen) und machte sich mithilfe des Kieler Kaufmanns Oskar Gutmacher, der als Sponsor auftrat, 1926 sogar zu einer Ärmelkanal-Expedition auf. Doch ein Tümmler oder Delfin verletzte ihn dabei so stark, dass die Aktion abgebrochen wurde.

Otto Kemmerich und seine spektakulären Schwimm-Erfolge

Ein Rückschlag, der ihn dennoch nicht von weiteren Höchstleistungen abhielt. So durchschwamm er ein paar Wochen später als erster Mensch den Fehmarnbelt zwischen Puttgarden und Rødby-Havn. Und im folgenden Frühjahr stellte er mit 32 Stunden den Weltrekord im Dauerschwimmen auf.

Äußerst spektakulär verlief auch sein Schwimmduell gegen einen Seelöwen. „Die Nachricht ging um die Welt“, sagt Eggers. „Sogar die ,New York Times’ berichtete über diese ungewöhnliche Aktion.“ Der Rekordversuch fand in Hamburg in einem Zirkus-Pool statt. „Die Medien schrieben damals, dass der Seelöwe nach 38 Stunden Schwimmzeit aus dem Wasser geholt werden musste, als sich seine Flossen hellgrau färbten, was der anwesende Zoologe als bedenklich einstufte.“ Kemmerich schwamm insgesamt 46 Stunden. Gebratene Spiegeleier, Kaffee, Kakao, Früchte und Schokolade hätten ihm die Kraft zum Weitermachen gegeben.

Der Husumer Otto Kemmerich strebte nach immer neuen Rekorden

„Otto Kemmerich war ein typischer Repräsentant des Sportbooms in der Weimarer Republik“, sagt Sporthistoriker Erik Eggers. Das Streben nach Rekorden, der Rausch der Geschwindigkeit prägten die Zeit. „Mit Leichtigkeit verschob Kemmerich damals die Grenzen der Leistungsfähigkeit.“ Die tiefen Ängste, die zu der Zeit mit dem Schwimmen im Meer assoziiert wurden, verstärkten noch die Faszination für Kemmerichs abenteuerliche Aktionen.

Doch nicht nur die Schwimm-Erfolge machten den Nordfriesen im In- und Ausland berühmt. Er vermarktete sich sehr geschickt als Werbefigur, indem er zum Beispiel für Kakao-Produkte warb. „Heute würde man ihn einen Influencer nennen“, vermutet Eggers. Kemmerichs Auftritte, Vorträge und Aktionen waren stets von Presseleuten und viel Publikum begleitet. „Kemmerich hatte das außerordentliches Talent eines fantastischen Erzählers und Entertainers.“

Otto Kemmerich zog mit einer Löwin durch Husum

Und er hatte ein Talent für spektakuläre Projekte. So sorgte er neben seinen Schwimm-Erfolgen für Schlagzeilen, als er sich die Löwin Lea zulegte. Kemmerich kaufte sie 1929 dem Berliner Zoo ab und dressierte das Raubtier. In den Kurbädern, deutschen Hauptstädten und sogar in Paris präsentierte er als Dompteur seine „Löwen-Prinzessin“. „Die Gagen sorgten dafür, dass Kemmerich mit seiner vierköpfigen Familie und der Löwin ein größeres Haus in Husum beziehen konnte“, erzählt Erik Eggers.

Der Sporthistoriker, der in Hollingstedt unweit der Storm-Stadt aufgewachsen ist, hat unzählige Stunden in Archiven verbracht, sich durch alte Zeitungen gelesen und mit den letzten Erben gesprochen. „Otto Kemmerich war ein spannender Mann“, sagt er. Denn auch als Erfinder sorgte der Husumer für bahnbrechende Erfolge.

Otto Kemmerich war nicht nur Wunderschwimmer, sondern auch Erfinder

Noch vor seinen Schwimm-Abenteuern erfand er als Angestellter einer Innungskrankenkasse mehrere Systeme, um Abrechnungen zu erleichtern. „Später als Schwimmer entwickelte er die erste wasserdichte Uhr“, so Erik Eggers. „Nur ließ er sich das leider nicht patentieren. Seine Nachfahren wären heute womöglich reich.“

Mit einer Kieler Firma entwarf er zudem einen Schwimm- und Rettungsanzug. „Für einen Fototermin lag Kemmerich mit diesem Anzug eine halbe Stunde im Kieler Hafen und las dabei Zeitung.“ Auch Schwimmhandschuhe, bei denen Schwimmhäute zwischen den Fingern gespannt waren, dürfte seine eigene Entwicklung gewesen sein, so Eggers. Selbstverständlich waren die Handschuhe mit integriertem Kompass und wasserdichter Uhr ausgestattet.

Als Löwin Lea nach neun Jahren aufgrund einer unheilbaren Lungenentzündung eingeschläfert werden musste, ging es bergab mit dem Erfolg von Kemmerich. „Das jahrelange Tingeln war beendet“, so Eggers. „Zurück in Husum, meldete sich Kemmerich arbeitslos.“ Er und seine Familie wurden zum Sozialfall. „Die wirtschaftliche Not dürfte das wichtigste Motiv für die sensationelle letzte Schwimmaktion gewesen sein“, so Eggers.

Der letzte Schwimm-Rekordversuch von Otto Kemmerich endete tödlich

Im Alter von 66 Jahren brach Otto Kemmerich noch einmal zu einem neuen Rekordversuch auf. Schwimmend sollte es im Juli 1952 vom dänischen Esbjerg über Fanø, Rømø nach Westerland auf Sylt gehen, dann über Amrum, Föhr und über die Halligen nach Husum. 200 Kilometer – eine gigantische Aufgabe. Doch statt einem letzten Erfolg fand Kemmerich den Tod im Wattenmeer. Der Wunderschwimmer kam nicht am Ziel an. Seinen Leichnam fand man sechs Tage später vor Föhr.

Erik Eggers ist auch nach jahrelanger Recherche noch immer fasziniert von dem Husumer Abenteurer. „Schade, dass die Stadt und das Stadtmarketing bisher das Potenzial dieses außergewöhnlichen Schwimmers noch nicht entdeckt haben.“

Sein Vorschlag: Kemmerich ein Denkmal setzen. Am besten dort, wo Otto Kemmerich vor fast genau 100 Jahren seinen ersten Erfolg feierte: am Deich von Husum. Dann würden Touristen nicht nur den Dichter Theodor Storm und den Bildhauer Adolf Brütt kennenlernen. Sondern auch den Erfinder, Löwendompteur und Wunderschwimmer Otto Kemmerich.

Buch: Erfinder, Wunderschwimmer, Löwendompteur: der Husumer Abenteurer Otto Kemmerich

Erik Eggers, „Erfinder, Wunderschwimmer, Löwendompteur: der Husumer Abenteurer Otto Kemmerich (1886-1952)“, Beiträge zur Husumer Stadtgeschichte, Heft 18, 2022, ISBN 978-3-96717-124-2 und Erik Eggers, „Der Mensch als Fisch: Die Abenteuer von Otto Kemmerich, friesischer Schwimmpionier“, ISBN 978-3-98187-984-1.