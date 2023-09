﻿Darum verzögert sich die digitale Kfz-Zulassung in Schleswig-Holstein

Digitale Kfz-Zulassung verzögert sich

Kommentar: Fatales Führungsversäumnis

Michael Kluth

Die Verzögerung der digitalen Kfz-Zulassung in Schleswig-Holstein wäre vielleicht nur eine Peinlichkeit, wenn sie nicht auch ein weiteres fatales Signal der schleppenden Digitalisierung in den Behörden wäre, schreibt unser Korrespondent Michael Kluth in seinem Kommentar.