Ein Messer im Zug, eine Rückzahlung und ein Versprechen

Schrecksekunde: In einem Zug löste ein Messer Alarm aus. Fehlstart: Erixx bietet den Fahrgästen jetzt eine Entschädigung an. Hatay in Not: Kiels Stadtpräsident verbürgt sich für den Einsatz der Spendengelder. Mehr zu diesen Themen in der „Post aus dem Newsroom“.