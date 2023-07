﻿Heute Prozessauftakt im Fall Brokstedt: Das müssen Sie wissen

Itzehoe. Um 9.30 Uhr beginnt am heutigen 7. Juli der Prozess, auf den wohl ganz Deutschland blickt: Der 34-jährige Palästinenser Ibrahim A. steht in Itzehoe vor Gericht, weil er am 25. Januar in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg kurz vor Brokstedt zwei Menschen mit einem Messer getötet und weitere schwer verletzt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe, vertreten durch Staatsanwältin Janina Seyfert, wird zum Prozessauftakt die Anklage verlesen. Ibrahim A. werden zweifacher Mord und vierfacher versuchter Mord vorgeworfen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte er heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. Seine Opfer hätten sich im Zug in einer Alltagssituation befunden und nicht mit einem Angriff rechnen können.

Fall Ibrahim A.: Prozess in Itzehoe findet in Logistikzentrum statt

Aufgrund des großen Interesses der Öffentlichkeit – insgesamt 23 Medienunternehmen und 147 Pressevertreter aus dem ganzen Land haben sich für den Prozess akkreditieren lassen – hat das Landgericht Itzehoe die Hauptverhandlung in das China Logistic Center (CLC) in einem Gewerbegebiet nahe der A 23 verlegt. Hier fand bereits das sogenannte Stutthof-Verfahren gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. statt.

Die 6. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Johann Lohmann hat rund 40 Verhandlungstage für den Prozess gegen Ibrahim A. angesetzt. In der Anklage sind laut Frederike Milhoffer, Sprecherin des Landgerichts Itzehoe, 127 Zeuginnen und Zeugen benannt.

Erster Prozesstag: Wird sich Ibrahim A. zur Messerattacke äußern?

Die ersten von ihnen sollen aber erst am zweiten Verhandlungstag (17. Juli) vor Gericht aussagen. Für den heutigen Auftakt ist die Verlesung der Anklage geplant. Danach hätte der Angeklagte Ibrahim A. die Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern oder über seinen Anwalt eine Erklärung verlesen zu lassen. Verteidiger Björn Seelbach äußerte sich vor dem Prozess nicht, ob eine solche geplant ist.

So werden die Prozessbeobachter zunächst den Worten der Staatsanwältin folgen. Bereits bekannt ist, dass Ibrahim A. nur sechs Tage vor der Tat im Regionalzug in Hamburg aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dort hatte er nach einer gefährlichen Körperverletzung ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen. Im Januar 2022 hatte A. einen Mann vor einer Obdachlosenunterkunft in Hamburg niedergestochen.

Ibrahim A. geht am 25. Januar zunächst zur Ausländerbehörde in Kiel

A. war 2014 aus Gaza nach Deutschland gekommen, hatte Asyl beantragt und subsidiären Schutz erhalten. Zunächst lebte er in Nordrhein-Westfalen und wurde schon dort immer wieder straffällig. 2021 kam er nach Kiel, wohnte zeitweise in einer Obdachlosenunterkunft. Am 30. November 2021 erteilte man ihm dort aber Hausverbot. Mitbewohner fühlten sich bedroht, A. soll auch mit einem Messer auf dem Flur hantiert haben.

Nach seiner Haftentlassung am 19. Januar 2023 in Hamburg reiste A. nach Kiel. Er wollte in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt, die zuletzt behördlich für ihn zuständig gewesen war, seine Fiktionsbescheinigung verlängern – den Beleg für seinen subsidiären Schutz und sein Aufenthaltsrecht.

Nach Angaben der Landeshauptstadt hätte er sich dazu aber zunächst wieder in Kiel anmelden müssen. Von der Zuwanderungsabteilung schickte man ihn am Morgen des 25. Januar daher zur Zentralen Beratungsstelle für wohnungslose Männer (ZBS). Dort tauchte A. aber nicht auf. Lediglich beim Kieler Einwohnermeldeamt trug er sein Anliegen erneut vor und wurde dort wieder an die ZBS verwiesen.

Stattdessen führte ihn sein Weg später zum Hauptbahnhof, nachdem er zuvor in einem Kieler Supermarkt das Tatmesser eingesteckt haben soll.

KN