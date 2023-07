﻿Ibrahim A. aus Sicherheitsgründen verlegt – erneuter Vorfall in JVA Lübeck?

Lübeck. Ibrahim A. (34), Tatverdächtiger im Fall der Messerattacke von Brokstedt, sitzt mittlerweile in der JVA Lübeck in Untersuchungshaft. „Die Verlegung in die Sicherheitsabteilung der JVA in Lübeck im Juni aufgrund der Gefährlichkeitseinstufung des Gefangenen kann ich bestätigen“, sagte ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage von KN-online.

Zum Hintergrund äußerte sich das Ministerium nicht. Doch Grundlage der Entscheidung soll der Brand am 21. Juni in der Zelle des 34-Jährigen in der JVA Neumünster gewesen sein. A. hatte in seinem Haftraum gezündelt.

Erneuter Vorfall mit Ibrahim A. in der JVA Lübeck?

Nach Informationen von KN-online ist es auch in Lübeck bereits zu einem Zwischenfall mit A. gekommen. Demnach soll er einen JVA-Mitarbeiter verletzt haben. Das Ministerium äußerte sich dazu nicht. „Zu Einzelheiten des Vollzugsverlaufes nehmen wir nicht Stellung.“

Dass der am 7. Juli begonnene Prozess gegen den 34-Jährigen in Itzehoe stattfindet – von Neumünster wesentlich schneller erreichbar als aus der Hansestadt – spielt laut Ministerium keine Rolle. Derzeit sei eine Rückverlegung nicht geplant.

Der Prozess gegen A. wird am Montag, 17. Juli, fortgesetzt. Dann sind zwei Zeugen vor Gericht geladen, die bei der Messerattacke im Regionalzug von Kiel nach Hamburg saßen.

