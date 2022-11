Das sind Schleswig-Holsteins beste Azubis im Jahr 2022

Forstminister Werner Schwarz in Meezen Forstminister Werner Schwarz in Meezen

Die steigende Nachfrage nach Bau- und Kaminholz sorgen dafür, dass in den Wälder von Schleswig-Holstein wieder Geld verdient wird. „Seit langer Zeit gibt es wieder Erträge aus der Waldpflege“, so Forstminister Werner Schwarz am Freitag in Meezen. Die Holz-Mafia ist im Land noch nicht aktiv.